La Bonoloto deja un premio de casi 42.000 euros en Laredo

Administración Número 1 de Laredo - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

MADRID/SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto del martes ha dejado en Laredo un acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario), premiado con casi 42.000 euros.

El boleto acertante ha sido consignado en la Administración Número 1 de la villa, ubicada en la calle Zamanillo.

Además de en Laredo, ha habido otros tres acertantes de la misma categoría: uno en el municipio barcelonés de Tarrasa; otro en el sevillano de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), y el restante en la ciudad de Vigo (Pontevedra).

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 28 de julio, ha estado formada por los números 44, 36, 35, 17, 1 y 49. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.642.275,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no han existido boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000 euros.