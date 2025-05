Bronca en el Pleno de Torrelavega al exhibir el portavoz de Vox un casco de Policía en apoyo al Cuerpo

Tras pedirle reiteradamente ceñirse al orden del día y retirarle la palabra, el alcalde ha amenazado con desalojar al edil del Pleno

TORRELAVEGA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega ha arrancado este jueves con un enfrentamiento entre el alcalde, Javier López Estrada (PRC), y el portavoz de Vox, Roberto García Corona, que en su primera intervención ha aprovechado para trasladar su apoyo a las reivindicaciones de la Policía Local, cuyos representantes se encontraban como público en la sesión portando una pancarta.

García Corona ha colocado un casco de Policía sobre su mesa y, al comenzar a intervenir en un punto en el que se debatía la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, ha indicado que este gesto era en solidaridad con las "lamentables condiciones de trabajo que ahora mismo están viviendo" los efectivos y, tras visitar la comisaría, ha llamado a "mejorar esas condiciones de manera inmediata".

Al finalizar esta reivindicación y cuando el concejal procedía a pasar a abordar el asunto del orden del día, el alcalde ha pasado el turno al siguiente grupo municipal para intervenir.

"No he intervenido, no he acabado mi tiempo de intervención". "No me puede retirar la palabra", se ha quejado en reiteradas ocasiones García Corona, que ha lamentado que no se le permita hablar de algo "que no le gusta" al alcalde, mientras éste le ha replicado que "sí ha intervenido" y que sabe "se tienen que ceñir a los temas" que se debaten.

Durante una 'bronca' por este asunto, el regidor le ha llamado al orden en dos ocasiones hasta advertirle de que tener que hacerlo una tercera supondría su desalojo del Pleno.

"Usted puede decir cualquier cosa que a mí me guste o que no me guste, pero lo tiene que hacer en su turno de palabra y bajo el tema objeto de debate", ha insistido.

También le ha advertido que "no puede utilizar propiedad municipal para hacer una exhibición en el salón de plenos de cualquier símbolo ajeno al debate", y le ha cuestionado si tiene autorización para exhibir el casco y si los policías la tienen de un superior.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, también ha pedido que el secretario dijera "si le puede retirar la palabra por tratar temas que a usted no le gustan", y al llegar su turno ha rechazado intervenir "en solidaridad con la democracia de este Ayuntamiento".