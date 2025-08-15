Buena parte de Cantabria ya supera los 30ºC a mediodía

Un chico se moja en una fuente - Ricardo Rubio - Europa Press

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Cantabria superan ya los 30 grados este mediodía, aún sin haber entrado en la alerta por altas temperaturas que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activa a partir de las 13.00 horas.

En concreto, con datos en torno a las 12.00 horas Castro Urdiales es el municipio con más calor con 35,2ºC, seguido por Villacarriedo con 34,6ºC.

También hay varios municipios que pasan de los 30ºC a la hora de mediodía, como Sierrapando (Torrelavega) y Polientes (Valderredible), ambos con 31,8ºC; o Bárcena Mayor (Los Tojos), con 31,5ºC.

Y es que la alerta roja afectará en esta jornada al litoral cántabro, que puede alcanzar los 40ºC, mientras que en el resto de la región el nivel será naranja y se espera que las máximas superen los 37ºC.