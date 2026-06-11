Buruaga afirma que la reelección de Mañueco permitirá a Cantabria y CyL "afrontar juntos los retos compartidos"

Buruaga y Mañueco. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que la reelección de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León permitirá a ambas comunidades autónomas seguir "estrechando su colaboración" para "afrontar juntos los retos que compartimos y generar más oportunidades para nuestros ciudadanos".

Buruaga, que ha asistido este jueves a la toma de posesión de Mañueco en las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, ha dado la enhorabuena a su homólogo castellanoleonés y le ha deseado "mucho éxito" para esta nueva etapa en la que, a su juicio, "Castilla y León queda en las mejores manos: las de un presidente que conoce su tierra, que la quiere y que ha demostrado con hechos su compromiso con el progreso y el bienestar de su gente".

Por último, ha destacado los "profundos lazos" que unen a dos comunidades autónomas que, al margen de compartir "historia, raíces, paisajes, economía y, sobre todo, personas", tienen una forma común de entender la política "desde la cercanía, la responsabilidad y la defensa del interés general".

Además de Buruaga, también han acudido al acto el expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy y otros mandatarios autonómicos como Alfonso Rueda (Galicia), Adrián Barbón (Asturias), Jorge Azcón (Aragón) y María Guardiola (Extremadura), ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.