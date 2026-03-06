Buruaga agradece la labor del operativo de rescate de El Bocal: "Tenemos un sistema de protección civil que lo da todo"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, agradece la labor del operativo de rescate de El Bocal - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha agradecido la labor de todo el operativo de rescate que ha intervenido en la tragedia de El Bocal, que ha causado la muerte de seis jóvenes. "Tenemos un sistema autonómico de emergencias y de protección civil que lo da todo, que lo ha dado todo y del que los cántabros tenemos que sentirnos enormemente orgullosos", ha dicho la presidenta.

Buruaga, junto con la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha visitado este viernes el Servicio de Emergencias de Cantabria para expresar su reconocimiento a los diferentes cuerpos de seguridad y, en especial, al 112, cuya actuación ha valorado como "impecable y ejemplar".

Según ha informado el Ejecutivo, ambas han trasladado su apoyo a los efectivos autonómicos y su confianza en el trabajo que realizan los 365 días del año a favor de la seguridad en la comunidad autónoma.

Por parte del Gobierno cántabro, participaron en el operativo el equipo del helicóptero de rescate, técnicos de la Dirección General de Protección Civil, el Centro de Atención a Emergencias 112 y el 061.