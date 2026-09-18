Buruaga anuncia la creación de una comunidad digital de cántabros en el mundo

Encuentro de Casas de Cantabria en Meruelo - GOBIERNO

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado este viernes la creación de una comunidad digital de cántabros en el mundo que tenga la capacidad de conectar a aquellos que vivan en el exterior para promover el intercambio de experiencias, impulsar iniciativas conjuntas y mantener vivo el vínculo con la región.

Según ha explicado, será un "espacio común de participación y colaboración" para crear redes profesionales, fomentar el emprendimiento, atraer talento y generar una "gran comunidad digital interconectada" en la que el Gobierno quiere que participen también las Casas de Cantabria.

Así lo ha anunciado Buruaga, precisamente, en el XII Encuentro de Casas de Cantabria en Meruelo, donde también ha avanzado la creación de premio periódico para el centro regional que desarrolle la actuación más original y representativa de la cultura, la historia y los atractivos de la comunidad, galardón que se entregará en estos encuentros anuales.

Además, ha comunicado la puesta en marcha de una batería de medidas para impulsar el relevo generacional, que van desde la introducción de cláusulas estatutarias orientadas a la participación juvenil hasta el desarrollo de una estrategia de contenidos digitales que sirvan para proyectar una imagen moderna, actual y dinámica de las Casas.

Buruaga ha señalado que la atención a las asociaciones cántabras en el exterior está "bien presente" en la acción del Gobierno y ha recordado algunos de los compromisos asumidos y cumplidos en esta legislatura, como el incremento de la cuantía de las ayudas, el anticipo del pago para favorecer la realización de actividades, la creación del registro de Casas o la celebración de reuniones telemáticas periódicas para resolver sus problemas e impulsar acciones conjuntas.

Tal y como ha apuntado, el objetivo no es solo consolidar las casas existentes, sino crear y sumar casas nuevas dentro del territorio nacional. "Ojalá", ha afirmado la presidenta, convencida de que los centros regionales siguen siendo hoy "la máxima demostración de fidelidad" a Cantabria y "el faro que proyecta nuestra región más allá de nuestras fronteras".

En su introducción, la jefa del Ejecutivo ha dado la bienvenida a los participantes en un encuentro que refuerza la unión de los centros regionales, que hace comunidad y que contribuye a construir una Cantabria "más amplia, más rica e inclusiva y más unida".

Una cita que, en su decimosegunda edición, se celebra en la comarca de Trasmiera, que también ha sido testigo de la emigración que históricamente ha marcado a Cantabria y cuna de Don Luis Vicente de Velasco e Isla, héroe que murió defendiendo el Castillo del Morro, principal baluarte del puerto de La Habana (Cuba), del ataque de los ingleses.

Tras apelar a los principios de entendimiento, convivencia y cohesión que caracterizan los encuentros de las Casas de Cantabria, la presidenta ha puesto el acento en la necesidad de conservar el legado de los cántabros en el exterior y en la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones el orgullo de pertenecer a Cantabria.

"Cantabria es mucho más que un territorio, es un sentimiento que te une para siempre a nuestra tierra, a su historia y a sus gentes", ha proclamado.

Buruaga ha asegurado que existen motivos para la ilusión y el optimismo porque "Cantabria avanza con paso firme hacia un futuro con más oportunidades", también para los cántabros en el exterior, y porque los resultados confirman que la comunidad va "por el buen camino".

En este sentido, ha reivindicado la fortaleza de una región "que crece, lidera el mapa del empleo, bate récord de inversión pública, acelera sus proyectos tractores y avanza en la transformación de su tejido productivo". Una comunidad, ha añadido, que vuelve a construir vivienda pública por toda la región y que mejora cada día sus servicios públicos esenciales.

Finalmente, ha agradecido a los miembros de los centros regionales su entrega y generosidad para mantener unida a la "gran familia de Cantabria" fuera de nuestro territorio y ha garantizado que el Gobierno seguirá esforzándose por mantener viva "la llama del espíritu regional".

Buruaga ha estado acompañada por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el alcalde de Meruelo, Evaristo Domínguez; la directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, Marta González, y la subdirectora general, María India Calandra.

Igualmente, han asistido otros alcaldes de la comarca de Trasmiera y representantes de los grupos parlamentarios.

REUNIÓN DE TRABAJO

Tras el acto de bienvenida, amenizado por la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Torrelavega y el rabelista Miguel Cadavieco, se ha celebrado la reunión del grupo de trabajo entre el Gobierno de Cantabria y las Casas, donde la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha presentado el informe con los acuerdos adoptados previamente en la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente.

Ha destacado que en los últimos tres años la inversión destinada a las Casas de Cantabria ha aumentado hasta los 1,4 millones de euros y ha avanzado que el 23 de septiembre se publicarán en el BOC las ayudas para la realización de obras e infraestructuras, por valor de 110.000 euros.

Por otro lado, durante la reunión de la Comisión Permanente, se ha presentado el estudio encargado a la Universidad de Cantabria para abordar el reto de la falta de relevo generacional y se ha renovado a los miembros de este órgano, al que hoy se han incorporado representantes de las Casas de Valencia, Mallorca, Barcelona, Camagüey, Buenos Aires y Valparaíso.

Finalmente, el Ejecutivo regional ha tomado nota de las peticiones formuladas por los representantes de las casas en su turno de palabra y ha hecho entrega a cada uno de ellos de un marco con los escudos de los ayuntamientos de Cantabria y una camiseta del Racing, entre otros obsequios.

EL ENCUENTRO

El XII Encuentro de Casas de Cantabria ha tenido lugar en la sede del Ayuntamiento y en el Centro Cívico de Meruelo con la presidencia de representantes de 20 de los 23 centros regionales que la comunidad tiene repartidos en España y América, concretamente, en países como Argentina, Cuba, México y Chile.

El programa continúa hasta mañana, sábado, e incluye diferentes actividades en la comarca de Trasmiera, entre ellas, visitas al Faro de Ajo y al Ecoparque de Trasmiera, en el municipio de Arnuero.