Buruaga anuncia una Ley de Startups

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante el Debate sobre la Orientación Política del Gobierno - EUROPA PRESS

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha anunciado una Ley de Startups para consolidar a la comunidad autónoma como "polo de atracción" de empresas de base tecnológica con nuevas actuaciones y estímulos fiscales.

Así lo ha avanzado este jueves durante su intervención en el debate del estado de la región, donde ha explicado que esta primera Ley de Startups de la comunidad autónoma se someterá a consulta pública "la próxima semana".

En esta nueva norma, habrá actuaciones en materia de simplificación administrativa y de acompañamiento para el emprendedor en las fases de lanzamiento y escalada del proyecto.

SUELO EMPRESARIAL Y PROYECTOS

Por otra parte, en materia empresarial, Buruaga ha subrayado que se está captando "la mayor inversión privada de la historia de Cantabria", con una cartera de 27 proyectos "estratégicos de alto impacto y una inversión asociada de 7.250 millones que supondrán la creación de 2.500 empleos y el mantenimiento de más de 4.000.

En cuanto a los proyectos de suelo empresarial, la presidenta ha avanzado algunos plazos.

Entre otros, ha anunciado que este mes se ha iniciado la tramitación urbanística de ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) y la aprobación inicial estará "antes de fin de año".

Además, se espera que la aprobación definitiva del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) Bisalia-Las Excavadas, en Torrelavega, llegue a final de este año y que las obras de urbanización puedan iniciarse a finales de 2027.

También a final de año está previsto aprobar definitivamente el PSIR de Laredo para que las obras se inician antes de que concluya la legislatura.

El PSIR de Penagos, con una inversión de 60 millones, se definirá tras obtener los resultados del Plan Director de Suelo Industrial, que estará para octubre, y, previsiblemente, se destinará de manera prioritaria a 'hub logístico'.

También se avanza en el desarrollo del PSIR de VIPAR, en los municipios de Piélagos y Villaescusa, que albergará la primera fase del proyecto Altamira, que, "con 3.600 millones va a ser la mayor inversión de la historia de Cantabria", ha incidido Buruaga.