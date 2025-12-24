Buruaga apela en su mensaje de Navidad a la unidad y estabilidad: "Una región dividida no avanza"

La Presidenta De Cantabria, María José Sáenz De Buruaga, Graba El Mensaje De Navidad En El Hospital Valdecilla - GOBIERNO

SANTANDER, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha apelado en su mensaje de Navidad de esta año a la unidad y la estabilidad política porque, como ha avisado, "una región dividida no avanza".

Lo ha advertido así en la tradicional intervención navideña, desde el Hospital Valdecilla y difundida este miércoles, 24 de diciembre, jornada de Nochebuena en la que la jefa del Ejecutivo ha expresado su deseo de que "la buena voluntad, la serenidad y el sentido de región" regresen a la política autonómica y que la comunidad "vuelva a ser el propósito compartido" de todos los grupos con representación en el Parlamento.

"Esta tierra se merece de su clase política un mensaje de esperanza y de voluntad constructiva, no de ruptura y desestabilización, porque una región dividida no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, porque no genera confianza", ha dicho la también presidenta de los 'populares' cántabros.

Su mensaje de Navidad llega un día después de que su Gobierno aprobara el decreto de prórroga de los presupuestos de este año, al tumbar la oposición (PRC, PSOE y Vox) las cuentas proyectadas por el PP para 2026. Desde entonces, Buruaga ha advertido de un posible adelanto electoral en esta comunidad autónoma si esos tres partidos bloquean la acción de su Ejecutivo. "No tengo miedo a las urnas", ha manifestado en varias ocasiones.

En su discurso navideño, también se ha referido a la situación política nacional, y ha apelado a "la España de los valores, la que no levanta muros", porque, desde su punto de vista, el país "necesita un horizonte de convivencia y no de división, un rumbo de eficacia y no de desgobierno, y una ética del respeto y no de abuso de las instituciones".

Al margen de la coyuntura política regional y nacional, Buruaga ha querido homenajear a la sanidad pública cántabra con su discurso de Navidad de este año, para el que ha elegido como escenario Valdecilla. En concreto, para reconocer su capital humano y porque, a su juicio, este hospital es "el espejo de lo que queremos ser y podemos conseguir como región cuando no los proponemos y trabajamos juntos".

También, ha añadido, porque es "el mejor ejemplo de la Cantabria que se supera" y del cambio que, según ha subrayado, su Gobierno está liderando en esta legislatura para generar oportunidades para todos los cántabros, que como ha recordado es el compromiso que asumió en su toma de posesión en julio de 2023.

Dos años y medio después, la presidenta ha asegurado que la comunidad es hoy "más dinámica, más competitiva y más atractiva a la inversión empresarial y al talento". Y tras haber "vencido las inercias del pasado", "camina con paso firme hacia una convergencia real con la economía española y europea".

En este sentido, ha destacado que Cantabria "bate el récord" de personas con empleo, "lidera" la creación de empresas y la confianza empresarial, es "un referente" en turismo sostenible y de calidad, y ha "roto moldes" multiplicando la inversión extranjera y escalando puestos en el ranking de innovación.

SEÑALES DE UN GRAN SALTO ADELANTE

"En poco tiempo se perciben ya señales de que Cantabria está dando un gran salto adelante", ha subrayado la jefa del Ejecutivo que, pese a reconocer que aún hay problemas por resolver y que las cosas "pueden funcionar mejor", ha puesto en valor el avance de los servicios públicos esenciales, que en la actualidad cuentan con "más presupuesto, más recursos y mejor gestión".

En sanidad, se ha referido a la bajada de las listas de espera y para acceder a una prestación por dependencia o discapacidad, mientras que, en educación, ha reivindicado que Cantabria es la primera comunidad en ratio de alumnos por profesor, la segunda en gasto público y la tercera en resultados PISA y con menor tasa de abandono escolar. Y ha recordado que la Universidad de Cantabria tiene garantizada su financiación con un contrato programa plurianual "histórico".

La presidenta se ha acordado igualmente del sector primario. Tras expresar su preocupación por el "complejo escenario al que se enfrentan" los ganaderos y los pescadores, ha garantizado que el Gobierno seguirá "a su lado" para que puedan vivir de su trabajo "con dignidad", al igual -ha apuntado- que hará con los jóvenes para facilitarles el acceso a una vivienda.

Un problema este, ha apuntado, al que el Gobierno está "plantando cara" bajando los impuestos, aumentando las ayudas, construyendo "cientos" de viviendas protegidas por toda la región y, a partir de 2026, con avales públicos de hasta el 20% para acceder a una hipoteca y con una nueva ley autonómica para movilizar el parque de viviendas vacías y proteger a los propietarios frente a la ocupación.

Por otro lado, ha mencionado otras medidas puestas en marcha para fortalecer la Formación Profesional, mejorar las infraestructuras que las empresas necesitan para crecer, reducir la burocracia y ganar en competitividad fiscal, así como del "apoyo sin precedentes" a los autónomos.

OPTIMISTA DE CARA AL FUTURO: CANTABRIA VA A MÁS

Con todo, Buruaga se ha mostrado optimista de cara al futuro porque Cantabria "va a más" y porque es momento de "empezar a recoger la primera cosecha" de lo sembrado hasta ahora, "con grandes actuaciones públicas y privadas cada día más visibles".

Entre otros proyectos que están por venir, ha citado el Campus Tecnológico y Centro de Datos Altamira, que traerá consigo una inversión de 3.600 millones de euros, convertirá a la región en un "polo de desarrollo tecnológico y digital" e impulsará la transformación de nuestro modelo productivo.

Además, ha señalado que 2026 comenzará con nuevas iniciativas industriales "llamando a nuestras puertas" y encarando la "recta final" de proyectos estratégicos en el ámbito cultural como el MUPAC, el Centro Asociado del Reina Sofía o el Faro Santander, que posicionarán a Cantabria como "referente europeo del turismo cultural".

Y en Valdecilla, precisamente, avanzarán otras actuaciones en marcha como la protonterapia para el cáncer, el Parque de la Innovación en Salud y Cohorte Cantabria, que afianzarán al hospital como referente en innovación, investigación clínica y aplicación de las nuevas tecnologías. "Cantabria no puede detenerse. Todo lo contrario, quiere pisar el acelerador", ha enfatizado.

PETICIONES AL GOBIERNO CENTRAL

Sin embargo, la presidenta considera que "para ir más rápido y llegar más lejos" la región necesita "un Gobierno de la nación que respete a los cántabros y no nos quite lo que nos corresponde para pagar favores al independentismo".

Concretamente, ha insistido en la urgencia de romper el aislamiento de Cantabria en materia de infraestructuras, que lastra la competitividad regional, y ha reclamado al Ejecutivo central que "tome decisiones y no frene inversiones estratégicas".

María José Sáenz de Buruaga ha concluido su mensaje deseando a los cántabros una feliz Navidad "llena de amor y de esperanza", y un próspero 2026.