Buruaga censura que haya quien ha tratado de "emponzoñar" y "sacudirse responsabilidades" en El Bocal

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tras la firma el acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026 en el Parlamento de Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha censurado que, mientras Gobierno regional y Ayuntamiento de Santander estaban centrados "solo" en el rescate de las víctimas de El Bocal y en apoyar a sus familias, "otros" se hayan dedicado a "emponzoñar" y tratar "de sacudirse las responsabilidades de encima, señalando, filtrando o vertiendo insinuaciones sobre los demás".

"A mí ese comportamiento me duele, me avergüenza porque revela una falta absoluta de ética y, sobre todo, de respeto hacia esas víctimas y sus familias", ha afirmado Buruaga al ser cuestionada este viernes acerca de qué Administración tenía competencia sobre la pasarela que se derrumbó cuando siete jóvenes del CIPF La Granja de Heras estaban sobre ella, cayendo al agua y falleciendo seis de ellos.

Dicha pasarela, construida por la Demarcación de Costas, era una de las infraestructuras que componían la senda costera, un proyecto fallido que no se llegó a concluir.

Buruaga no ha concretado, explícitamente, hacia quién iba su crítica, si bien ésta se ha producido después de que haya trascendido un documento suscrito en 2004 entre la Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del ahora Ministerio para la Transición Ecológica, y el Ayuntamiento de Santander por el que el Consistorio se comprometía a asumir el mantenimiento de la senda costera una vez finalizadas las obras.

La presidenta ha asegurado que "ni va a participar ni va a caer" en ese tipo de actitudes en las que "otros" han incurrido cuando aún faltaba por localizar una de las víctimas --que fue hallada este jueves-- y "con Cantabria de luto".

Buruaga ha afirmado que "este es el momento de la investigación judicial" y será un juez "quien determine las causas del accidente y las responsabilidades que tengan que derivarse de él".

La presidenta ha pedido "rigor" y "mucha responsabilidad" y ha instado a que "cuando alguno tenga tentaciones de hacer política partidista con la tragedia, se ponga en la piel de las familias un minuto".

"No caigamos en la política carroñera cuando hay tanto sufrimiento y tanto dolor", ha reclamado la presidenta, que se ha comprometido a hacer "todo lo humanamente posible" y poner "todos los medios" a su alcance "porque se sepa lo que ha ocurrido".

Y es que, según ha indicado, así se lo prometió a los padres de Lucía S.M., la única víctima cántabra de esta tragedia que acabó con la vida de seis estudiantes de entre 19 y 22 años. Además de la joven de Camargo, perecieron tres del País Vasco, una de Almería y otra de Guadalajara, a lo que se suma la única superviviente, que es de Álava.

"Lo único que me pidió esa madre destrozada es que lo ocurrido no se quedara en el olvido y no se echara tierra encima y se aclarara realmente lo que pasó", ha indicado Buruaga. "No descansaré hasta cumplir lo que prometí", ha zanjado.

Sin embargo, ha avisado que lo que nadie espere de ella son "opiniones anticipadas, ni elucubraciones o juicios de valor".

VE "EJEMPLAR" LA ACTUACIÓN DEL 112

Por otra parte, Buruaga ha sido preguntada por la gestión del 112 al hilo de la llamada que recibió un día antes del suceso por parte de un vecino, que alertó del mal estado de la pasarela.

Tras recibir esa llamada, el 112 contactó con la Policía Local de Santander para informarle.

Después de que este viernes El Diario Montañés haya publicado parte de la transcripción de la llamada del vecino al 112 y de la que realizó el servicio de emergencias a la Policía Local de Santander, Buruaga ha afirmado que "cualquiera que lea el contenido de las comunicaciones del 112 verá que su actuación ha sido impecable, ejemplar" y "conforme a los protocolos".

"Tenemos un sistema autonómico de emergencias y de protección civil que lo da todo, que lo ha dado todo y del que los cántabros tenemos que sentirnos enormemente orgullosos", ha afirmado Buruaga.

La presidenta de Cantabria ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras suscribir con el PRC el acuerdo presupuestario de 2026.