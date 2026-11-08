Buruaga comparecerá este lunes en el Parlamento para explicar el apoyo del Gobierno al proyecto 'Bosques de Santander'

Archivo - Buruaga, en el Pleno del Parlamento.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), comparecerá este lunes, 9 de noviembre, en el Parlamento autonómico a petición del PRC, para explicar el apoyo del Gobierno a la declaración de interés regional del proyecto 'Bosques de Santander' y su tramitación como Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). Además, también informará a la Cámara de los cambios realizados en las consejerías de Presidencia y Turismo.

En esta sesión, que comenzará a las 10.00 horas, José Luis Blanco Fomperosa tomará posesión de su acta como nuevo diputado del Grupo Parlamentario 'Popular' tras la renuncia de Gema Igual, que deja su escaño para concurrir como candidata al Senado.

El Pleno se iniciará con una moción de Vox sobre la acogida de menores no acompañados, a la que seguirá otra de los regionalistas referida a políticas de juventud.

Además, el PP defenderá una proposición no de ley (PNL) sobre la ratificación de las resoluciones aprobadas por la Cámara sobre financiación autonómica.

A su vez, el Grupo Regionalista planteará una iniciativa que pide el reconocimiento del interés cultural, educativo, social y patrimonial del Centro Cultural Multiusos Ágora de Castro Urdiales.

Por su parte, el PSOE reclamará atención para los municipios que solicitan declaración de zona tensionada por la vivienda y Vox demandará con su PNL el cumplimiento del plan estratégico industrial.

Concluidas las iniciativas de impulso al Gobierno, Buruaga comparecerá para explicar los cambios en el Ejecutivo e informará sobre el apoyo al proyecto 'Bosques de Santander'.

A continuación, el Pleno debatirá tres interpelaciones: el Grupo Socialista se interesa por la gestión del Plan MOVIVA; el PRC por las medidas fiscales, y Vox por la situación de la atención a la dependencia.

La sesión se completará con el turno de preguntas que arrancará con una del PRC sobre la ayuda a domicilio. Este mismo grupo también quiere conocer qué medidas se han tomado para facilitar ocio inclusivo para jóvenes con discapacidad intelectual.

Por su parte, Vox cuestionará al Gobierno por las ayudas a las explotaciones ganaderas afectadas por la sequía y por la prevención sanitaria.

TOMA DE POSESIÓN DE BLANCO FOMPEROSA

Por otra parte, José Luis Blanco Fomperosa tomará posesión en esta sesión de su acta como nuevo diputado del PP tras la renuncia de Gema Igual, que deja su escaño para concurrir como número uno de los 'populares' cántabros al Senado.

Natural de Hoz de Anero, donde nació en 1967, Blanco Fomperosa cuenta con una amplia experiencia laboral tanto en el ámbito privado como en el público, ha indicado la formación en un comunicado.

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el sector privado, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades directivas y de gestión. Entre ellas, ha sido responsable de Administración en Vulcanizados Hoznayo, jefe de Compras en el Grupo Empresarial Hoznayo y director Comercial en Athor Hoznayo.

En el ámbito institucional, ha sido desde 2023 director general de la Ciudad de Transportes de Santander (CITRASA), alcalde de Ribamontán al Monte durante tres legislaturas y presidente de la Mancomunidad Oriental de Trasmiera durante doce años.