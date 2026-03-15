Buruaga condena el presunto asesinato machista de Pedreña: "No podemos seguir tolerando esta lacra"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha mostrado su condena "absoluta" a la violencia de género tras conocerse esta tarde la detención de un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja de 64 ayer en Pedreña (Marina de Cudeyo).

"No podemos seguir tolerando esta lacra que tanto sufrimiento causa a las mujeres y a la sociedad", ha aseverado la jefa del Ejecutivo cántabro en un mensaje en su perfil de 'X'.

Por último, ha trasladado su cariño y apoyo a los familiares de la víctima.