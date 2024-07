Buruaga cree que el Plan Saja-Nansa se ejecutará "en tiempo y forma": "Todo es perfectamente subsanable"

La presidenta informa que la Mancomunidad Saja-Nansa se reúne hoy para el nombramiento la comisión de seguimiento del Plan de Sostenibilidad



SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, cree que los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística Saja-Nansa se ejecutarán "en tiempo y forma", y que no hay "ningún drama" en la paralización del mismo por parte de la Consejería de Turismo porque "todo es perfectamente subsanable".

En este sentido, ha informado que la Mancomunidad Saja-Nansa se reúne hoy "para seguir avanzando en el cumplimiento del plan" y nombrar la comisión de seguimiento, "que es lo que tienen que hacer".

Precisamente, la no designación de los representantes de la Comisión de Seguimiento, que es la que autoriza el inicio de las actuaciones del Plan, llevó a la Dirección General de Turismo a indicar a la Mancomunidad que no podría continuar con ningún expediente de contratación hasta no resolver este extremo, en una carta que se hizo pública este martes, en la que advertía que la ejecución del Plan estaba "seriamente comprometida" y del riesgo de perder los tres millones de euros con que está dotado.

En la misma también señalaba que solo se han contratado seis proyectos dentro del plan, mientras que en el resto de actuaciones "el avance es prácticamente inexistente", así como que se han detectado "irregularidades" en los informes y en la gestión de la cuenta bancaria, "incumplimientos" en la Ley de Contratos del Sector Público así como en los pagos, y falta de documentación.

Unas "irregularidades" que no considera como tales Buruaga sino "cuestiones pendientes, cuestiones burocráticas, cuestiones administrativas"; algo "absolutamente normal, rutinario diría yo, en todo tipo de planes, de obras y de procedimientos de contratación".

A preguntas de la prensa este miércoles, la presidenta ha matizado que la Consejería de Turismo "ni amenaza ni interviene ningún Plan de Sostenibilidad Turística" sino que ejerce "sus competencias de seguimiento y control" en la ejecución de éstos y "sobre todo", presta "ayuda y colaboración" a los ayuntamientos.

En el caso del Saja-Nansa, ha afirmado que lo sucedido "no tiene nada de extraordinario" por "la complejidad de estos planes", que conllevan "un esfuerzo extraordinario, múltiples exigencias" al tratarse de la ejecución de fondos europeos, "que en muchas ocasiones supera la capacidad de gestión ordinaria que tienen los ayuntamientos", sobre todo los más pequeños "que carecen de estructura suficiente y de recursos humanos" para llevarlos a cabo.

En este sentido, ha señalado que la Consejería está prestando ayuda y colaboración a los ayuntamientos para que puedan "cumplir en tiempo y forma, siempre con un ánimo constructivo".

Así, ha asegurado que el Gobierno y la Mancomunidad Saja-Nansa están "en permanente contacto" y "trabajando intensamente de la mano para resolver cuestiones" como "la subsanación de errores en unos pliegos de contratación" o "acabar de recabar informes sectoriales de otras administraciones que están pendientes".

"Me atrevería a decir que se está trabajando en la buena dirección; me atrevería a decir que estoy segura de que ese Plan de Sostenibilidad, esos proyectos, se van a ejecutar en tiempo y forma, porque todos estamos intersados y todos estamos volcados, Mancomunidad, ayuntamientos y Consejería, para que así sea", ha declarado.

Si bien ha reconocido que "es difícil a veces trabajar cuando las cosas que son normales, se convierten en anormales; yo creo que no hay nada extraordinario ni fuera de lugar".

Buruaga se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras visitar las instalaciones de la multinacional Hikvision con motivo de su implantación en Cantabria.