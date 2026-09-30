Buruaga cree que la situación de la vivienda en España se debe "a las políticas fracasadas del Gobierno de Sánchez"

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, - PP

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha opinado que la situación de la vivienda en España se debe a "la dramática consecuencia de ocho años de políticas fracasadas" del Gobierno central (PSOE-Sumar), liderado por Pedro Sánchez.

A preguntas de los periodistas, en un acto en Cabezón de la Sal, ha subrayado que, tal y como ha asegurado el secretario general del PP, Alberto Núñez Feijóo, 'los populares' se opondrán este viernes en el Congreso de los Diputados a los decretos en materia de vivienda aprobados ayer por el Consejo de Ministros.

En su opinión, Sánchez ha "hundido" la oferta y el mercado de la vivienda, ha "acosado y continúa acosando" a los propietarios y ha sembrado "una enorme inseguridad jurídica", que, a su juicio, "es el principal enemigo" de este área.

"Sánchez nos dijo que iba a convertir esta legislatura en la de la vivienda, que la vivienda iba a ser el quinto pilar del estado de bienestar y le puso cifras, 183.000 viviendas en España. ¿Saben cuántas se han construido? Cero", ha criticado.

En este sentido, la presidenta regional ha subrayado que el líder del Ejecutivo nacional sólo se ha acordado de la vivienda "cuando hay que ir a una carrera electoral o cuando hay algún escándalo de corrupción que tapar", pero si no, "no se acuerda".

Así, ha lamentado que ha ocurrido lo contrario a lo prometido, ya que "han desaparecido 300.000 viviendas desde el año 2018 del mercado del alquiler, se han disparado los precios un 40% y las medidas antidesahucios están empeorando la situación".

"Sánchez ha convertido un inmenso problema en un gigantesco problema. Ha tomado medidas que han venido agravándolo y, ahora, creo que vamos a ir de mal en peor, porque no se puede arreglar por decreto en 24 horas lo que se ha estado destruyendo con políticas fracasadas y equivocadas durante ocho años", ha insistido.

Por ello, Buruaga ha destacado que los dos decretos que se votarán el viernes "sigue ahondando y perseverando en el error" que, según afirma, es "más ideología, más intervencionismo, más restricciones, más propaganda electoral y menos seguridad jurídica".

"Lejos de abordar el problema de la falta de vivienda, las medidas de este decreto inciden en la inestabilidad regulatoria y, por lo tanto, van a poner en riesgo la escasísima oferta que existe. Bajo mi punto de vista, va a ser el remate del mercado del alquiler", ha opinado.

En esta misma línea, Buruaga ha asegurado que, si salen adelante los decretos, no va a haber inquilinos vulnerables que proteger porque no va a haber viviendas en alquiler, y ha defendido la protección de las personas vulnerables pero sin "cargar la espalda de los propietarios".

En definitiva, cree que "todo va a ir a peor", porque el Gobierno "se empeña en circular en dirección contraria y porque la vivienda no se soluciona con más ideología, con decretos ni con ingeniería parlamentaria", sino con suelo, viviendas y gestión.

Sobre esto, la presidenta cántabra ha señalado que estas políticas son las que está siguiendo su Gobierno, que está impulsando la construcción de vivienda pública "como no ha hecho nadie nunca en los últimos ocho años".