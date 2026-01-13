Buruaga critica que el Estado "ahonda en el error" de intervenir el mercado del alquiler

Archivo - Edificio de la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo donde se construirán viviendas protegidas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha criticado las medidas "absolutamente intervencionistas" para atajar la especulación en el mercado de la vivienda de alquiler que han sido anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), quien "ahonda en (este) error", ha dicho.

Así lo ha afirmado Buruaga, a preguntas de los periodistas, en el inicio de la construcción de una nueva nave forestal en Ramales de la Victoria, donde ha asegurado que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo central en esta materia van "en la dirección equivocada".

Frente a la "improvisación" estatal, la presidenta de Cantabria ha apostado por el plan autonómico de vivienda, que es "global" porque todas las medidas están "alineadas". En este sentido, ha marcado el objetivo de "equilibrar" la oferta y la demanda, de forma que la región apuesta por proteger al propietario mediante la bajada de impuestos.

Buruaga cree que las "pocas" medidas que ha adoptado el Gobierno de España en esta materia son "parches" que "nos han llevado a agravar la situación que están padeciendo hoy los cántabros y los españoles, con la imposibilidad" de acceder a un vivienda.

La declaración de zonas tensionadas y "penalizar" a los propietarios ha provocado una reducción de la oferta, que, en consecuencia, ha "disparado la demanda y, por lo tanto, se encarecen los precios", ha analizado Buruaga.

Para ella, "el camino" pasa por implicar a la iniciativa privada "para que nos pongamos a construir viviendas protegidas a precios asequibles para poderlas ofrecer a los ciudadanos que más lo necesitan".

En esta línea, cree que el plan autonómico de vivienda va "en la dirección contraria" al nacional, el cual "genera mucha inseguridad en los propietarios y en el mercado" en asuntos como la ocupación, ha dicho.

Sobre las medidas del Ministerio de Vivienda, la presidenta autonómica ha opinado que son "improvisadas" y "de cara a la galería", y que, "lejos de fomentar la construcción o de ayudar a que la gente ponga la vivienda en el mercado de alquiler, conducen a todo lo contrario".

Para ella, el camino correcto pasa por bajar impuestos y poner en marcha deducciones en el IRPF "para que el propietario que tiene una vivienda sin alquilar la saque al mercado". Por ello, ha rechazado la intervención en el precio de la renta, "que no soluciona nada".