Buruaga da la bienvenida al curso escolar inaugurando oficialmente el CITED

Inicio del curso escolar en el CITED. - EUROPA PRESS

ANERO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha dado la bienvenida al nuevo curso escolar 2026-2027 inaugurando oficialmente el Centro de Innovación en Tecnologías de la Educación (CITED), un espacio que demuestra "la firme voluntad de seguir apuntalando el liderazgo del sistema educativo" de la comunidad autónoma.

Buruaga ha visitado estas nuevas instalaciones junto al consejero de Educación, Sergio Silva, y los alumnos de 5º y 6º de Primaria de los colegios Trasmiera de Ribamontán al Monte y Aguanaz de Entrambasaguas, que han realizado diferentes juegos y talleres.

"La verdad es que no puedo estar más feliz y orgullosa de abrir este nuevo curso escolar aquí (...). Este lugar no es solo una nueva infraestructura educativa, es un espacio que simboliza nuestra forma de entender el futuro de Cantabria", ha apuntado este martes en rueda de prensa.

Para la presidenta, el CITED, en el que el Gobierno invirtió cerca de tres millones de euros, es un aliado "estratégico e indispensable" para que Cantabria "siga a la vanguardia educativa de España".

Buruaga ha recordado que este martes se han incorporado a las aulas más de 38.000 estudiantes de Infantil y Primaria y cerca de 11.000 docentes, en 376 centros educativos de la Comunidad Autónoma.

Y que mañana, miércoles, será el turno de los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, unos 30.000 alumnos más.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno no puede pasar por alto que, a fecha de hoy, hay unas 2.900 matrículas menos con respecto al curso pasado, porque Cantabria, como el conjunto de España, afronta un importante descenso demográfico, algo que "no es pasajero".

"Sin embargo, frente a quienes entienden esa realidad como una invitación a reducir recursos, este Gobierno ha tomado la decisión contraria, que es seguir invirtiendo para mejorar la calidad educativa, situando al alumno como prioridad estratégica, porque menos alumnos no significa menos compromiso. Al contrario, significa más oportunidades para personalizar la enseñanza, mejorar la atención educativa y reforzar la igualdad de oportunidades", ha apostillado Buruaga.

Por ello, la presidenta ha opinado que Cantabria comienza el curso "con los deberes hechos", puesto que arranca con el mayor presupuesto de la historia destinado a Educación (784 millones), con el primer acuerdo salarial con los docentes en 18 años, o con una reducción de la ratio a 20 alumnos por aula en 4º de Primaria, entre otras medidas.

INFORME PISA

Por otra parte, la máxima responsable del Ejecutivo ha subrayado que el Informe PISA, publicado este martes, ha confirmado "la solvencia" del sistema educativo de Cantabria, y "ha desbaratado por completo algunos discursos demagógicos y profundamente irresponsables".

En esta misma línea, ha matizado que de él se desprende que la comunidad autónoma tiene el sistema con mayor equidad educativa, es decir, en el que la situación económica del alumno menos influye en el resultado.

Así, ha elogiado que Cantabria es la tercera región en competencia digital y, en la clasificación global, se mantiene en la cuarta posición, lo que le lleva a estar por encima de la media de la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

"Y todo ello, a pesar del desplome general que ha habido en toda España por la política educativa del Gobierno de (Pedro) Sánchez y la Ley Celaá, que queda totalmente en entredicho en este informe", ha criticado.

Por su parte, Silva ha señalado, en un audio remitido posteriormente por el Gobierno, que el Informe PISA constata "el fracaso de las políticas educativas del sanchismo y el PSOE", ya que "se perforan los mínimos históricos que habíamos obtenido en el 2023".

"Son los peores resultados de la serie histórica y debiera abrirse a nivel nacional un debate profundo sobre qué medidas educativas implementar para corregir esta situación", ha opinado.

Y es que, aunque hay un contexto internacional "de caída", el caso de España es "especialmente preocupante" porque ha obtenido unos resultados por debajo de la medida de la UE y de la OCDE.

A nivel regional, ha sostenido que Cantabria vuelve a quedar situada "como uno de los mejores sistemas educativos del país", ya que ha mostrado "una fortaleza relativa importante y una buena salud del sistema educativo".

Sin embargo, ha reconocido que su departamento debe analizar la bajada que se ha visto en las tres competencias (ciencias, lectura y matemáticas).

A su juicio, este descenso ha venido lastrado por el contexto internacional y nacional, aunque Cantabria ha de estar "alerta" y tiene que analizar las medidas a implementar para corregir esta tendencia a la baja.