Buruaga da el pésame a las familias de El Bocal y destaca la "rápida y eficiente" actuación de emergencias

Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). T - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha expresado su "profunda consternación" y el "profundo dolor" ante las "horas de angustia" que ha vivido este martes la sociedad de esta región, por la muerte de cinco jóvenes y la desaparición de otro, en el desplome de una pasarela en la senda costera de El Bocal, en Santander.

Además de transmitir su pésame a las familias, ha valorado la "rápida y eficiente" actuación del sistema de emergencias que ha trabajado en las labores de rescate.

En declaraciones a los medios en el lugar de los hechos esta noche, Buruaga ha asegurado que, ante "un drama de esta magnitud", es "incapaz de calificar el dolor que puedan sentir las familias afectadas". Por ello, ha afirmado que "ahora es el momento de acompañar a los familiares en ese dolor, mostrar nuestras condolencias, y de manera muy especial, aportar el apoyo psicosocial que van a necesitar las familias" que "están sufriendo un golpe enorme del que les va a costar mucho levantarse".

La presidenta regional ha señalado que su equipo de Gobierno ha vivido "muy de cerca" esta tragedia, "pendiente desde el primer momento" en que se tuvo conocimiento, y, sobre todo, "volcado en todo el operativo de rescate desplegando todos los medios disponibles de los que dispone el sistema regional de Emergencias y de Protección Civil al máximo nivel".

Tal y como ha asegurado, ahora es el momento de "apelar a la unidad, a la colaboración, a la coordinación entre todas las Administraciones" y de apoyar al Ayuntamiento de Santander, y de forma particular, ha valorado el "magnífico" trabajo que han hecho durante las horas de esta tarde todos esos dispositivos de rescate, que se han caracterizado por su rapidez, eficacia, y su intervención en unas condiciones "muy complejas técnicamente hablando".

"No puedo decir nada más. Yo creo que esto es lo que él pueblo cántabro piensa y sufre", ha concluido, al atender a los medios junto con la alcaldesa, Gema Igual, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.