Buruaga defiende la FP como "una estrategia de región" y "la mejor política activa de empleo"

Autoridades en la inauguración del 12 Congreso Nacional de FPEmpresa - GOBIERNO DE ESPAÑA

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido que la Formación Profesional ha pasado a ser en esta legislatura una "estrategia de región" y se ha convertido en "la mejor política activa de empleo", como -ha dicho- demuestra el dato de que casi el 50 por ciento de las ofertas de trabajo están dirigidas a titulados de FP.

Así lo ha destacado este jueves durante la inauguración del 12 Congreso Nacional de FPEmpresa que Cantabria acoge por primera vez en el Palacio de Festivales hoy y mañana, con la asistencia de alrededor de 1.200 personas. En el acto ha habido momentos de recuerdo para los seis estudiantes del CIFP La Granja de Heras fallecidos en el trágico accidente de la pasarela costera de El Bocal.

La presidenta, que ha presumido que en la región hay una Formación Profesional "innovadora, de prestigio y en constante evolución", ha puesto en valor la calidad del sistema autonómico de FP al que el Gobierno cántabro destina 8 millones de euros para 2026 --3,5 millones más que en 2023--, en el marco "del mayor presupuesto educativo de la historia de Cantabria": 784 millones de euros, el 23% del total.

154 TITULACIONES Y 20.000 PLAZAS

En el Palacio de Festivales, la jefa del Ejecutivo ha hecho hincapié en el salto que ha dado en los últimos años la FP de Cantabria, que oferta en estos momentos 154 titulaciones y cerca de 20.000 plazas.

Además, ha resaltado la vinculación con el tejido productivo para adaptar las enseñanzas a las necesidades reales de las empresas y construir un modelo "más sólido, diversificado y competitivo".

En su opinión, la colaboración con el mundo empresarial es el "puente hacia el pleno empleo" y, en reconocimiento a esa colaboración, ha indicado que el Gobierno concederá el Sello Empresa Formadora FP Dual a las primeras 22 empresas en el transcurso de la Muestra Ecosistema FP, instalada en el Palacio de Exposiciones, que coincide con este congreso.

El objetivo de cara al futuro, según ha dicho Buruaga, es "formar cada vez mejor y emplear cada vez más", a través de una "alianza sólida" entre la administración, los centros educativos y las empresas para generar mayores oportunidades laborales.

Además de subrayar algunos "hitos" recientes en el ámbito de la FP --como la inauguración del tercer Centro Integrado de Formación Profesional en Laredo, el incremento en un 400% de los convenios colaborativos con las empresas o el avance hacia el IV Plan de FP de Cantabria en 2027, entre otros--, ha reconocido la labor de los docentes.

En la inauguración también han participado el presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa; Luis García; la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, y la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Esther Monterrubio.

Esta última ha defendido que la FP afronta "una etapa decisiva" en la que el principal reto será consolidar el crecimiento del sistema con más calidad, evaluación rigurosa y una conexión cada vez más estrecha con las empresas y las necesidades reales del tejido productivo.

También ha reivindicado el papel de la Formación Profesional como herramienta de cohesión territorial y desarrollo económico, destacando que "genera oportunidades, conecta talento con empresas y contribuye a fijar actividad y futuro en los territorios".

Tras el acto inaugural, que ha contado con la actuación de un grupo de danzantes, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha participado en el Congreso junto a la directora de FP, Cristina Montes.

El consejero ha afirmado que los retos futuros de esta formación pasan por seguir manteniendo el esfuerzo inversor, la apuesta por la FP dual y la planificación.

EL CONGRESO

Bajo el lema 'Tendiendo Puentes. La FP, un espacio de oportunidades', este foro está organizado por la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa y la fundación CaixaBank Dualiza, en colaboración con la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria y la Fundación Orange.

Se trata de uno de los encuentros de FP más importantes a nivel nacional y en él participan alrededor de 1.200 personas, entre docentes y representantes empresariales e institucionales, procedentes de distintos puntos de la geografía nacional.

El objetivo de este duodécimo encuentro es reflexionar en torno a los vínculos de la Formación Profesional con la inclusión, la conexión con otros ámbitos educativos, la empleabilidad y la especialización del mercado laboral, y la colaboración entre centros, empresas e instituciones.

Las ponencias girarán principalmente en torno a la posición estratégica de la Formación Profesional para impulsar la inclusión, la tecnología o la empleabilidad.

Asimismo, habrá diferentes mesas temáticas, organizadas por grupos de trabajo, en las que se debatirá sobre las iniciativas para conectar a las personas tituladas con las empresas, la especialización del mercado laboral o el emprendimiento en la FP.

El programa incluye visitas a varios centros cántabros de FP --entre ellos, La Granja de Heras, el CIFP Nº 1 de Santander o el CIFP Puerto de Laredo-- y la entrega de la VI Edición de los Premios FPEmpresa, galardones que reconocen la trayectoria y el impacto en la Formación Profesional de una persona y una empresa.

Además, el congreso cuenta con un espacio reservado en el Palacio de Exposiciones donde las empresas interesadas muestran sus productos y proyectos, espacio que la presidenta Buruaga ha visitado al término del acto inaugural en compañía del consejero de Educación y Formación Profesional.