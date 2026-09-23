Buruaga denuncia "manipulación" sobre Santa Clotilde para "tapar" la responsabilidad del Gobierno en el conflicto médico

Buruaga y Pascual. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha denunciado la "manipulación" que se está generando en torno al convenio singular con el Hospital de Santa Clotilde para "tapar" la responsabilidad del Gobierno central (PSOE-Sumar) en el conflicto médico, que, en opinión de la líder del Ejecutivo autonómico, "exige pedir perdón" y dimisiones.

Así lo ha manifestado Buruaga este miércoles a preguntas de la prensa, en las que ha reconocido que el correo de un funcionario sobre cómo derivar pacientes a Santa Clotilde "nunca debió enviarse" y se trata de un "error reconocido, explicado, rectificado y corregido", si bien ha asegurado que no existe "ninguna orden, decisión política e instrucción" en este sentido por parte del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Asimismo, ha aseverado que no se ha expulsado "a nadie" de las listas de espera sanitarias, ni hay una "pérdida de prestación" del sistema público. "No hay privatización, no hay externalización, sino que lo que se ha producido con el convenio singular es una internalización de Santa Clotilde en el Servicio Público de Salud", ha subrayado.

No obstante, la presidenta ha lamentado "profundamente" la más mínima "incertidumbre, inquietud, molestia que esto ya ha podido generar a un paciente".

"No nos escondemos, el consejero de salud, y quien haga falta, comparecerá en el Parlamento para dar la cara y toda la información explicaciones y datos oportunos y ofrecer todas las garantías para que esto no se vuelva a producir", ha trasladado.

A juicio de Buruaga, lo que hay en este caso es "manipulación", "mentira" y "una especie de concertación socialista-regionalista para tirarse al cuello del Gobierno por muchas razones".

Entre ellas, se ha referido a la "imperiosa necesidad" que algunos tienen de tratar de "tapar" todas las "cosas buenas" que están pasando en la región, así como todos los "esfuerzos" y medidas que está adoptando el Ejecutivo autonómico para reducir las listas de espera sanitarias.

En este sentido, ha señalado la "gravísima" responsabilidad que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez y la ministra de Sanidad, Mónica García, que "tras meses de conflicto con los médicos ha agravado las listas de espera y, además, promete dispararlas ahora hasta el infinito con una huelga médica indefinida".

"Yo creo que esto es lo que tienen que tapar, yo creo que esto sí es lo que exige pedir perdón y creo también que es lo que merecen dimisiones", ha valorado.

Para Buruaga, los socialistas y los regionalistas no tienen "autoridad moral y política para exigir nada en materia sanitaria, después de la nefasta gestión y de la herencia que nos han dejado tras ocho años al frente de la sanidad pública regional".

En cuanto a la petición del PSOE de realizar una auditoría al SCS por las derivaciones a Santa Clotilde, la líder del Ejecutivo ha indicado que "sin el nombre de auditoría, que es más espectacular, más ruidoso, más crítico y apela a una situación más caótica, que no existe en ningún caso", están "en ello".

DOS PACIENTES "PRESIONADOS"

Por su parte, el consejero de Salud, César Pascual, ha apuntado que el propio sistema "se auto-audita a él a sí mismo", por lo que lo "razonable" es hacer una revisión técnica. Así, se están revisando "todas" las listas de espera, en las que "no hay nadie que haya salido".

Pascual ha vuelto ha explicar que "solo" se han recibido dos reclamaciones --que se responderán-- de dos pacientes que se han sentido "presionados", de los cuáles uno de ellos ya tenía la prueba hecha y el otro tiene fecha. "Todavía nadie ha dicho se me ha excluido de la lista de espera", ha insistido.

De esta forma, el consejero ha reiterado que se trata de "un error" "reconocido" y "corregido", y ha asegurado que "no existe ningún plan, ni ninguna prueba de un plan preconcebido para deteriorar el sistema público".

Asimismo, ha citado de nuevo los 169.000 actos asistenciales anulados por las huelgas médicas, lo que pone en evidencia, ha destacado, "la resistencia" del SCS y la "presión" a la que está sometido para recuperar esa actividad.

Ha manifestado que la "amenaza" de llevar a cabo una huelga médica indefinida a partir del 28 es "terrible" y "da pánico". En este sentido, ha criticado que "nadie se está sentando a negociar" para evitarla.

Buruaga y Pascual han hecho estas declaraciones en la presentación del proyecto ganador del Concurso de Ideas del Parque de Innovación en Salud.