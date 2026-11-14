Buruaga destaca en la Fiesta del Orujo el "buen momento de Liébana" tras una legislatura "cargada de buenas noticias"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, asiste a la recepción del exfutbolista Álvaro González como Orujero Mayor de la XXXIV Fiesta del Orujo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

POTES 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado este sábado en la Fiesta del Orujo de Potes "el buen momento" por el que pasa la comarca lebaniega tras una legislatura "cargada de buenas noticias".

En un comunicado, la líder del Ejecutivo ha destacado el nuevo Desfiladero de La Hermida, después de casi una década de obras, la transformación de las antiguas escuelas de La Serna, que acogerán los nuevos módulos de Cocina y Hostelería, y la renovación integral del Refugio de Áliva, que estará listo el próximo verano.

A ello, ha sumado la licitación de las obras de la travesía de Potes, el proyecto de la nueva variante que llegará en 2027 y el "esperado" polideportivo cubierto, que una vez tenga listo el proyecto "será una realidad para toda Liébana".

"Son solo algunos ejemplos que ayudarán a que Liébana siga creciendo y tenga más oportunidades", ha señalado la presidenta, que ha avanzado que su Gobierno ya trabaja en la preparación del próximo Año Jubilar 2028. "Una oportunidad extraordinaria para seguir proyectando Liébana y todo lo que tiene que ofrecer al mundo", ha apostillado.

En este sentido, ha destacado que, tras el hermanamiento de Santo Toribio con el Santo Sepulcro, el monasterio no solo alberga el 'lignum crucis', sino también la reliquia de un pedazo del Monte Calvario, que convierte a Santo Toribio "en una extensión espiritual de Jerusalén para todos los fieles europeos".

"Somos únicos, hay que aprovecharlo y seguir trabajando", ha afirmado la presidenta durante la recepción en el Centro de Estudios Lebaniegos del exfutbolista Álvaro González, que esta tarde será proclamado Orujero Mayor de la Fiesta del Orujo de Potes, su tierra natal.

"Estoy convencida de que vas a ser un magnífico embajador de esta tierra porque presumes de Liébana allá donde estás", ha afirmado Buruaga, que está "convencida" de que la fiesta del Orujo "no podía haber hecho un fichaje mejor" con la elección del exfutbolista del Racing, Villareal, Espanyol, Olimpique de Marsella y Al-Nassr, entre otros.

La líder del Ejecutivo ha establecido un paralelismo entre el proceso de elaboración del orujo, que "necesita tiempo y arte, grandes dosis de paciencia y de dedicación y mucho trabajo", y la trayectoria del Orujero Mayor, que empezó "curtiéndose en el barro de El Sardinero con el Racing, sufriendo y pelando cada balón" y llegó a ganar la Eurocopa Sub-21 y jugar la Champions League.

"El orujo y tú compartís casi todo: sois transparentes, con carácter, puros y habéis necesitado años de esfuerzo y kilómetros en las piernas para convertiros en un producto de categoría internacional del que toda la comarca se siente orgullosa", ha asegurado Buruaga.

La presidenta, además, ha aprovechado este acto para rendir homenaje "a una forma de entender la vida", y ha destacado que Liébana "tiene algo que engancha".

"Será por los Picos, por los pueblos, por la gastronomía, por las tradiciones o por la forma de ser de su gente: honesta, trabajadora y siempre acogedora. Probablemente sea por todo junto", ha elogiado.

Por último, ha exaltado la importancia de esta fiesta, "que se ha ganado a pulso" su declaración de interés turístico regional y nacional, y que pone "en lo más alto" a uno de los productos lebaniegos por excelencia, el orujo.

ÁLVARO GONZÁLEZ ORGULLOSO DEL RECONOCIMIENTO

Por su parte, Álvaro González ha agradecido ser correspondido en su "tierra" más que como jugador, o como profesional, como persona con unos "valores que le han inculcado y que ha sabido llevar "más allá" de la comarca lebaniega.

"Como todos los que estamos aquí, cántabros de pura cepa, lebaniegos, siempre llevamos nuestro pueblo, nuestra tierruca, nuestra gente, allá donde vamos, con orgullo", ha señalado.

Por eso, para el exfutbolista recibir esta distinción en su pueblo "es más que un premio" y, "quizá, "más importante que ganar la Eurocopa o la Champions League".

El acto ha contado con la presencia de unas 150 personas y ha comenzado cuando el alcalde de Potes, Javier Gómez, ha escenificado la comunicación a Álvaro González de su elección como Orujero Mayor.

Tras la recepción, la comitiva ha recorrido el pueblo y ha visitado la Torre del Infantado.

Esta tarde, Álvaro González, acompañado de las autoridades, cofradías, grupos folclóricos y el resto de participantes, desfilará desde el hotel Valdecoro hasta La Serna, donde a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar el acto de proclamación, que contará también con la intervención de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, además del alcalde de Potes y el recién proclamado Orujero Mayor.