Buruaga destaca la victoria "con contundencia" de Moreno y asegura que los españoles "dicen no al sanchismo"

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una foto de archivo. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado la victoria "con contundencia" en Andalucía del candidato del PP-A, Juanma Moreno, y ha asegurado que, "elección tras elección", los españoles "dicen no al sanchismo".

En un mensaje en sus redes sociales, Buruaga ha subrayado que Juanma Moreno "ha ganado las elecciones con contundencia y más escaños que toda la izquierda junta".

Asimismo, ha aseverado que los andaluces "han respaldado la estabilidad, la moderación y la gestión con resultados". "Elección tras elección, los españoles eligen al PP y dicen no al sanchismo", ha añadido.

El PP de Juanma Moreno ha vuelto a ganar ampliamente las elecciones autonómicas en Andalucía, pero se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta --55 diputados-- al perder cinco parlamentarios, por lo que necesitará negociar con Vox.

