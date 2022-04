Buruaga dice que la alternativa al Gobierno de Sánchez está "lista" también en Cantabria

Cree que Feijóo es "la mejor garantía para tomar el mando" del partido y del país y también "empuje del cambio" en la comunidad autónoma

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios "está preparada también en Cantabria" y ha reivindicado a Alberto Núñez Feijóo como "empuje del cambio" en la comunidad autónoma.

Así lo ha dicho durante su intervención en el XX Congreso Nacional, que se celebra desde este viernes en Sevilla y en el que Núñez Feijóo sustituirá a Pablo Casado como líder de la formación.

La dirigente cántabra ha defendido que el PP "es el único capaz de ofrecer una alternativa diametralmente opuesta a Pedro Sánchez y sus socios" y ha asegurado que la región ya no cree en esas pócimas y sabe que el socialismo en la ruina". "Nos lo dicen las encuestas y nos lo dice la calle, pero para lograr el cambio, además de la agenda regional necesitamos el empuje de un Partido Popular fuerte y ganador en España", ha sentenciado.

Según Buruaga, el PP de Cantabria está "listo y preparado, tiene trayectoria y tiene un proyecto de región y equipos para transformar la frustración en energía positiva para abrir una etapa de soluciones, bienestar y futuro para todos los cántabros". Y ahora, ha añadido, tiene también a Núñez Feijoo, a su juicio "la mejor garantía para tomar el mando del partido y del país".

Para la presidenta de los 'populares' cántabros, el gallego es "sinónimo de certeza y confianza, representa la experiencia, la solvencia y la madurez", y "todo el mundo sabe de dónde viene y España entera adónde va".

Por ello, ha hecho hincapié en que este Congreso Extraordinario de Sevilla "no es el final de nada, sino el principio del cambio que España se merece", porque hoy "se da un primer paso firme para que el partido regrese al Gobierno de la Nación".

La presidenta ha asegurado que Cantabria está en Sevilla "con toda la fuerza" de una región que "desea resurgir" y que quiere labrarse un destino "muy distinto al que hoy tiene, como el resto de España".

Según Buruaga, Cantabria "lo tiene todo para ser la región de las oportunidades, pero necesita como el comer un Gobierno capaz de aprovechar sus recursos, sus capacidades y su talento extraordinario, porque lo que tiene ahora es una coalición de intereses que ha entregado la comunidad autónoma a las políticas paralizantes de la izquierda que solo generan perdida de riqueza, empleo y oportunidades".

Para la dirigente 'popular', el Gobierno regional (PRC-PSOE) "está entregado a Pedro Sánchez, no reivindica, no gestiona y no ejerce la autonomía, ni siquiera para socorrer a las familias y a las empresas que llaman a su puerta pidiendo soluciones ante una inflación desbocada que se come las pensiones y salarios o una escalada de los costes de producción que les impide trabajar".

Y ha recordado que, a día de hoy, el Gobierno "socialista regionalista" va siempre "a la zaga de Pedro Sánchez" y no ha aprobado "una sola medida propia" para tratar de paliar esta situación de emergencia, como sí han hecho Núñez Feijoo en Galicia o Juanma Moreno en Andalucía.

Según Buruaga, el Ejecutivo "ha perdido el pulso de la calle, llega tarde a todos los problemas y sigue comportándose como un comentarista o un mero espectador". "Cero resultados con propaganda a raudales, igualito que Sánchez", ha apostillado Buruaga, quien ha hecho hincapié en que "populismo más socialismo es una suma que siempre es igual a cero".

Ha subrayado que Cantabria "quiere otra cosa y necesita otra cosa", pues "quiere ser parte fundamental de la recuperación nacional y no resignación".

Lo que necesita Cantabria, ha concluido, es "libertad" para acabar con las "injerencias y el maltrato de Moncloa", para defender la autonomía fiscal y bajar impuestos, para proteger y defender la educación, para emprender y prosperar y para impulsar la igualdad oportunidades para las zona rurales.