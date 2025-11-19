Buruaga dice que el Presupuesto "no merece" enmiendas a la totalidad y pide a los grupos que "lo mediten"

PIÉLAGOS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha defendido que el Presupuesto elaborado por su Gobierno para 2026 "no merece una enmienda a la totalidad y los cántabros lo saben muy bien", por lo que, un día antes de que termine el plazo para su presentación, ha instado a los grupos de la oposición que "lo mediten".

"Hasta el último día, hasta el último minuto, pido que quienes vayan a presentar una enmienda a la totalidad lo mediten, pido que lo reflexionen, que lo duerman o que lo consulten con la almohada, porque están castigando a los cántabros por puro tacticismo y estrategia electoral y desde luego van a tener que darles muchas explicaciones por ello", ha advertido este miércoles en el acto de colocación de la primera piedra de las obras de la variante de Renedo.

En este contexto, ha asegurado que su Gobierno --en minoría-- va a cumplir "hasta la última coma del contrato" que ha firmado con los cántabros, pero para ello "Cantabria necesita un presupuesto" como el presentado, que entre en vigor el 1 de enero e incorpore 220 millones de euros más respecto al de 2025.

Lo necesita para poder "dar continuidad a esta agenda reformista y a esta agenda inversora que está en marcha", porque si no salen adelante las cuentas "unos proyectos se retrasarán y otros ni siquiera empezarán en el plazo previsto", ha advertido.

La presidenta ha remarcado que el Ejecutivo ya ha hecho "todo lo que tenía que hacer": ha presentado "el mejor presupuesto" y ha buscado el acuerdo "con todos hasta la extenuación". Sin embargo, "nos hemos chocado con el 'no' premeditado de la oposición", ha lamentado, al tiempo que ha dicho que "urge sensatez y sentido de reacción para seguir pisando el acelerador".

Dado que el plazo para presentar enmiendas a la totalidad termina este jueves 20 de noviembre, Buruaga ha llamado a los grupos a que "lo reflexionen" porque "es imposible que todo esté mal". "Es imposible no estar de acuerdo en nada de lo que consigna ese presupuesto" y "mucho menos aún" no estar de acuerdo "en nada sin ni siquiera haber hablado de él".

Finalmente, ha reiterado que la región "necesita un presupuesto para seguir avanzando, para seguir creando empleo, para seguir fortaleciendo nuestros servicios públicos con cifras récord de inversión, para seguir generando más y mejores oportunidades económicas y sociales para todos los cántabros".