El CESCAN ve positivo el presupuesto pero ve "ciertas deficiencias" y pide mejoras

La presidenta del Consejo Económico y Social (CESCAN), Carmen Sánchez Morán, comparece en comisión parlamentaria para exponer la valoración de este órgano sobre el proyecto de Presupuestos de Cantabria de 2026 - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de Cantabria (CESCAN) ha realizado una valoración global "positiva" del proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2026, aunque aprecia "ciertas deficiencias" y ha efectuado varias "recomendaciones de mejora".

Pese a realizar varias propuestas de mejora y lanzar algunas advertencias, como el "riesgo probable de un incumplimiento de la regla de gasto" advertido desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el CESCAN "no hace una enmienda a la totalidad del presupuesto".

Así lo ha afirmado este martes Carmen Sánchez Morán, presidenta de este órgano de participación y consulta en materia socioeconómica y laboral, durante su comparecencia en comisión parlamentaria para informar de la valoración del CESCAN sobre el proyecto de Presupuestos de Cantabria de 2026 elaborado por el Gobierno regional (PP) y el de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como 'ley de acompañamiento'.

Durante su comparecencia, una de las siete solicitadas por el PRC y que fue aprobada en este caso con el voto a favor de PSOE y Vox --no así del PP que se opuso a todas--, Sánchez Morán ha destacado que el presupuesto contiene aspectos que el CESCAN valora "muy positivamente", como por ejemplo la reducción de la deuda pública, y ha afirmado que en su órgano estarían "muy satisfechos" con que Cantabria tuviera unas cuentas aprobadas para 2026.

También ha destacado que el documento presupuestario se ha elaborado "sobre un escenario macroeconómico prudente y razonable".

Como puntos negativos, además del riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, ha aludido a que aumentan "significativamente" el gasto corriente o estructural y, aunque hay inversión, "el crecimiento se desacelera notablemente ya que se prioriza muchísimo más el gasto corriente que la inversión productiva", "perdiendo peso relativo".

Sánchez Morán ha valorado que el Gobierno de Cantabria haya decidido presentar un proyecto de presupuestos para 2026 pese a la "inconveniente situación" que supone que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) lleven varios años prorrogados, lo que conlleva a la "congelación de nuevas inversiones directas del Estado para Cantabria". "Solo se mantienen las inversiones que ya estuvieran recogidas en los presupuestos generales de 2023 o aquellas que ya tuvieran comprometidas partidas de gasto plurianual", ha indicado.

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

También el CESCAN ha realizado una valoración positiva de varias de las modificaciones fiscales y deducciones incluidas en la ley de acompañamiento, aunque también ha realizado algunas "recomendaciones" para aclarar o mejorar algunas de ellas.

Así, ve bien, por ejemplo, la deducción para personas con enfermedades raras o con ELA o que se aumente el límite de la dirigida a familias con hijos con discapacidad, y también la rebaja fiscal para la compraventa de vivienda habitual, que pasarán a tener un tipo reducido del 7% hasta los 300.000 euros y, a partir de esa cantidad, del 9%.

También comparte que se amplíe hasta los 40 años --antes 36-- los beneficiarios del tipo reducido del 4% para la adquisición de vivienda.

Sí ha realizado algunas sugerencias respecto algunas deducciones, como la de ampliar las deducciones por discapacidad en el IRPF, reduciendo el umbral de la discapacidad exigida del 65% al 33%, equiparándose de la legislación estatal y beneficiando así a más personas.

También considera que en la deducción por ayuda doméstica debería acotarse y aclararse más el término de integrante del hogar familiar puesto que es "muy amplio y genérico" y apuesta por que se determine en función del grado de parentesco.

Por otra parte, ha criticado que se vuelva a usar esta ley de acompañamiento para modificar leyes, aunque ha reconocido que el volumen de cambios normativos a través de ella ha disminuido en los últimos años.

Además, Sánchez Morán ha dejado constancia en su intervención de la "enorme dificultad" que ha tenido para el CESCAN cumplir con los plazos para la realización de los informes sobre estos proyectos de ley "por la falta de los necesarios medios humanos y materiales" en el organismo que preside.

VALORACIÓN DE LOS GRUPOS

En la valoración de los grupos a esta comparecencia, la más crítica ha sido la diputada de Vox Carmen Pérez Salazar, que ha apreciacido "contradicciones" en la misma y ha criticado que, por un lado, se señala que se valora "de forma positiva" el presupuesto y luego se den desde este órgano múltiples recomendaciones para mejorar las cuentas presentadas por el Ejecutivo.

Según ha dicho, la exposición hecha por la presidenta del CES "refuerza la idea" de Vox de presentar una enmienda a la totalidad a un presupuesto que es un "infierno fiscal" y apuesta "por el continuismo" al incluir las "mismas" políticas que el anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

"Si el máximo órgano consultivo socioeconómico valida un presupuesto que dispara las tasas y mantiene toda la grasa administrativa, significa que el sistema está diseñado para perpetuarse, que no ha habido ningún cambio. Y creo que los cántabros le dijeron a este Gobierno que cambiara", ha afirmado la diputada de Vox.

Por su parte, el portavoz del grupo regionalista, Pedro Hernando, no cree que el informe del CESCAN "legitime" el presupuesto y ha destacado el hecho de que este órgano plantee varias recomendaciones de mejora.

Y la diputada del PSOE y exconsejera de Economía, Ana Belén Álvarez, ha entendido que la valoración del CESCAN es "de conjunto" de unas cuentas "con luces y sombras" y ha asegurado que comparte "muchas de las cuestiones" que cita el informe emitido por este órgano.

El portavoz del PP, Juan José Alonso, ha vuelto a defender estas cuentas "expansivas", con 220 millones más que las de 2025; "profundamente sociales"; que "redoblan" los esfuerzos en salud, educación o servicios sociales y que "profundizan la rebaja fiscal".

En su opinión, estas cuentas "no merecen" una enmienda a la totalidad y que los cántabros se vean privados de ellas por "tacticismo político, extremismos ideológicos y urgencias electorales".

"La altura de miras es apartar o dejar de lado los intereses particulares para anteponer los intereses generales por encima de cualquier otra consideración. Pero, tristemente, lo anunciado hasta ahora no invita a eso, sino a lo más triste y sucio de la política. ¿Hay tiempo para evitarlo? Sí. Lo que no veo es mucha voluntad", ha dicho Alonso, que ha advertido que, una enmienda a la totalidad, impedirá la incorporación, a través de enmiendas parciales, de sugerencias como las planteadas por el CESCAN.