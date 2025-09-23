Buruaga entrega la insignia 'C' cultural de Cantabria a la Coral de Torrelavega, una "institución de leyenda"

Los presupuestos regionales de 2026 incluirán una partida para la licitación de las obras del conservatorio de música, arte y danza TORRELAVEGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha entregado esta tarde la insignia 'C' cultural a la Sociedad Coral de Torrelavega, un reconocimiento de la comunidad autónoma a una "institución de leyenda", con motivo de la celebración de su centenario.

En su intervención en la gala conmemorativa de esta efeméride, que ha tenido lugar en el Teatro Municipal Concha Espina, la presidenta ha trasladado su felicitación a todas las personas que han formado parte de la historia de esta agrupación polifónica, una de las más antiguas de la región y que se ha convertido en "uno de los principales referentes del patrimonio cultural cántabro".

"Pregoneros de Torrelavega y de Cantabria que habéis ganado nuestro respeto y admiración", ha dicho Buruaga a los coralistas, destacando especialmente a Lucio Lázaro, el "alma mater" del proyecto, y a Manolo Egusquiza, "torrelaveguense de pura cepa" y director de la coral desde hace más de treinta años.

La presidenta ha puesto en valor la "brillante trayectoria" de una entidad que lleva el nombre de Torrelavega y de Cantabria por todo el país y su compromiso con el fomento de la cultura a través de la música. En este sentido, ha explicado que la entrega de la 'C' cultural de Cantabria es un premio a toda una vida dedicada a la búsqueda de la "vocación artística", así como "un recuerdo con letras de oro y un testimonio de gratitud" de la sociedad cántabra.

María José Sáenz de Buruaga ha señalado que la esencia de la coral es "un canto" a Torrelavega y un reflejo de la "potencia" de las iniciativas empresariales, culturales, deportivas y artísticas que esta "gran ciudad" ha dado y va a seguir dando a Cantabria, ha pronosticado.

En este punto, se ha referido a la próxima culminación del centro cultural de La Lechera y ha anunciado que el presupuesto de la comunidad autónoma para 2026 incluirá una partida para la licitación de las obras del conservatorio de música, arte y danza.

Para la jefa del Ejecutivo, se trata de una "excelente noticia para seguir empujando la transformación de Torrelavega y el papel de esta comarca como referencia cultural", actuación que espera poder hacer realidad con el apoyo de la mayoría parlamentaria.

Finalmente, ha deseado "larga vida" a la Coral de Torrelavega y ha apelado a aprovechar el centenario para celebrar la tradición cultural y la continuidad de su legado.

El acto ha contado también con la asistencia, entre otros representantes institucionales locales y autonómicos, del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y el presidente de la Sociedad Coral, José Nicasio Gutiérrez, quien ha recibido el galardón de manos de la presidenta Buruaga, junto con un diploma acreditativo.

Por su parte, Casares ha destacado a la Coral de Torrelavega como "un referente cultural indiscutible" de Cantabria y ha deseado a su presidente "100 años más" en los que la entidad siga siendo "determinante" en la historia de la ciudad y "fundamental" en la de la región.

El delegado ha manifestado que este centenario de la Coral de Torrelavega "quedará en la memoria colectiva de la ciudad" como una jornada de "celebración y reivindicación" de esta entidad cultural fundada en 1925. "Sois a Torrelavega lo que Torrelavega es a la Coral. Dos elementos que se unen, que conviven, que se enriquecen juntos y que hacen mejor y más felices las vidas de los hombres y mujeres de esta ciudad y de Cantabria", ha destacado.

En el transcurso de la gala se han proyectado varios vídeos con felicitaciones de artistas y músicos de talla internacional y un documental inédito, dirigido por Agustín Telechea y Pachi Gabella, que recorre los cien años de historia de la institución. Asimismo, se han interpretado varias piezas musicales, entre ellas, la obra compuesta para el centenario por Antonio Noguera y Manuel Egusquiza, y otra a cargo de la coral infantil y juvenil.