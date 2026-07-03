Buruaga entrega el título Pueblo de Cantabria 2025 a Bárcena Mayor, que representa "lo mejor" de la región

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, entrega el título 'Pueblo de Cantabria 2025' a Bárcena Mayor. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha entregado este viernes a Bárcena Mayor (Los Tojos) el título de Pueblo de Cantabria 2025, cuya localidad representa "lo mejor" de la región y forma parte de "nuestra identidad", ha asegurado.

Este galardón, que convoca el Gobierno cántabro a través de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, está dotado con 160.000 euros.

El acto ha tenido lugar en la Plaza de las Lavanderas y durante su intervención la presidenta ha destacado que la "verdadera grandeza" de Bárcena Mayor reside en "haber sabido conservar su alma y proteger lo que heredó mientras construía su futuro".

Para Buruaga, el patrimonio más valioso de este municipio son sus vecinos, que "han sabido cuidar el pueblo cuando era más fácil marcharse, han mantenido las casas abiertas, han protegido el paisaje y han trabajado las tierras y la ganadería, a pesar de tantas dificultades", en referencia a la "lucha" del Ayuntamiento por sacar al lobo del LESPRE y defender al sector primario "contra viento y marea".

Buruaga ha asegurado que se trata de un premio "buscado, merecido y trabajado", que servirá para mejorar el conjunto histórico" de Bárcena Mayor, con la recuperación del entorno del lavadero y del paso junto al río, la recogida de pluviales en el acceso a la calle del abrevadero y la adquisición de más mobiliario urbano y la rehabilitación del pavimento.

Estas obras se suman a las del Ejecutivo autonómico en esta legislatura, entre las que destaca el asfaltado de la carretera al Puerto de Palombera, que se ejecutará este año, con una inversión de 2,1 millones de euros y que se completa con otros 450.000 euros para mantener cortafuegos, reparar caminos agrarios, hacer desbroces o adecuar refugios ganaderos.

También ha recordado las dos grandes actuaciones comarcales, las futuras piscinas que se comenzarán a construir en los próximos días en Ruente y la "inmediata" apertura de la Casona de Carmona que dinamizará de nuevo la economía del valle.

La presidenta ha defendido un modelo de Cantabria "vertebrada y cohesionada", con "pueblos con vida" que tengan oportunidades económicas y servicios públicos de calidad, y en el que el turismo es "una oportunidad" que debe gestionarse "con responsabilidad".

"Nos estamos jugando una parte muy importante de nuestro futuro como región y también la vida en muchos de nuestros pueblos", ha afirmado Buruaga, que se ha referido a la flexibilización de la ley del Suelo para facilitar la construcción de vivienda unifamiliar, la rebaja de impuestos, especialmente los ciudadanos que viven en municipios en riesgo de despoblamiento; la bajada "a cero" del canon de saneamiento, y las medidas de acceso a la vivienda.

Sobre este tema, ha indicado que Los Tojos también contará con viviendas públicas a precios asequibles.

A esta batería de acciones, ha sumado el incremento un 13% del Fondo de Cooperación y más del 20% del Plan Concertado de Servicios Sociales, y las medidas de apoyo a la actividad ganadera facilitando el establecimiento de autónomos y las inversiones en pequeñas empresas.

Buruaga ha estado acompañada por el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González; la alcaldesa de Los Tojos, Belén Ceballos; el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Francisco Javier Camino; la presidenta de la Junta Vecinal de Bárcena Mayor, Laura Bárcena, además de alcaldes de núcleos del valle de Cabuérniga, entre ellos representantes de las juntas vecinales de Ambrosero y Cahecho, que han conseguido el primer y segundo accésit de este premio.

Ceballos ha mostrado su "orgullo y profunda gratitud" por este premio con el que el Ejecutivo "reconoce mucho más que la belleza de sus calles". "Reconoce un compromiso con el futuro", ha asegurado la alcaldesa.

Mientras que Bárcena ha coincidido con Ceballos en este mensaje de agradecimiento a los vecinos, quienes "contribuyen a mantener el pueblo".

Finalmente, la presidenta y la alcaldesa han descubierto la placa que acredita a Bárcena Mayor como Pueblo de Cantabria 2025 y, junto con el resto de autoridades, han visitado algunas de las actuaciones llevadas a cabo en esta localidad ubicada en el corazón del Valle del Saja.

MÉRITOS

El jurado del premio, compuesto por representantes de la Administración autonómica, la Federación de Municipios, la Asociación en Defensa del Patrimonio-Grupo Alceda y el Colegio Oficial de Arquitectos, valoró que Bárcena Mayor es un "ejemplo vivo" de cómo la recuperación del patrimonio, la apuesta en valor de la identidad cultural y la sostenibilidad pueden convivir en "perfecta armonía".

También consideró su apuesta firme por la conservación de su legado, la mejora del entorno urbano y natural, y la revitalización de la vida comunitaria desde el respeto profundo a sus raíces.

Entre los hitos más significativos, el jurado tuvo en cuenta la recuperación de fuentes y lavaderos, y, sobre todo, la rehabilitación integral del casco antiguo, anteriormente degradado.

Además del premio a Bárcena Mayor, se concedió un primer accésit a la candidatura presentada por la Junta Vecinal de Ambrosero, en Bárcena de Cicero, y un segundo accésit a Cahecho, en el término municipal de Cabezón de Liébana, dotados ambos con 20.000 euros.

Esta última localidad, precisamente, ha sido la ganadora del premio Pueblo de Cantabria 2026, fallado la semana pasada.

El objetivo de este galardón es promover y apoyar la recuperación, la mejora y el mantenimiento de los pueblos de Cantabria, en el marco de la defensa de los valores tradicionales, del entorno natural y ecológico, del patrimonio histórico, cultural y artístico, y de la calidad de vida de los ciudadanos.