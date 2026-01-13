Buruaga espera que "no se rompa el frente común" en Cantabria sobre financiación autonómica

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con integrantes de las cuadrillas forestales en Ramales de la Victoria - GOBIERNO DE CANTABRIA

RAMALES DE LA VICTORIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), espera que no se rompa el "frente común" a nivel político en defensa de la comunidad autónoma en materia de financiación autonómica ante la "inadmisible" y "absolutamente intolerable" propuesta planteada por el Gobierno de España.

Ante ella, Buruaga ha vuelto a avisar que su Gobierno no se va a quedar "quieto ni callado" sino que "dará la batalla" en todos los ámbitos "en los que lo tenga que hacer", incluido el judicial.

"Vamos a echar toda la carne en el asador", ha asegurado la jefa del Ejecutivo regional, a la que "le preocupa mucho" y "no entiende ni puede justificar" la postura del secretario general del PSOE de Cantabria y delegado de Gobierno en la comunidad autónoma, Pedro Casares, cuando defiende el sistema propuesto por el Gobierno central y dice que es bueno la comunidad y le ha retado a que "lo explique si puede".

Buruaga ha lamentado que, en el caso de Casares, "siempre es sí a Sánchez y no a Cantabria, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra".

Además de intentar mantener ese "frente común" a nivel político, el Gobierno de Cantabria también va a buscar el "apoyo social" en esa 'batalla' contra el nuevo modelo con el que "Cantabria pierde".

"Yo creo que en esto Cantabria tiene que ir unida detrás de la única bandera que vale, que es el interés de nuestra comunidad autónoma y dejar de lado otro tipo de intereses", ha afirmado la presidenta cántabra y del PP a nivel regional.

En ese sentido, ha insistido en que "aquí no estamos hablando de cuestiones ideológicas" ni de "consignas ni de discursos de partido". "Esto no es una cosa de izquierdas o de derechas, aquí estamos hablando de la sociedad del bienestar, del futuro de nuestros hijos, de la cosas del comer y de sostener nuestros servicios públicos esenciales", ha argumentado.

En este sentido, ha vuelto a advertir que con la propuesta del Gobierno central va a ser "imposible" mantener durante los próximos años, "probablemente la próxima década", los mismos servicios (sanidad, educación o servicios sociales) que tenemos hoy con los actuales estándares de calidad.

Para la presidenta regional, la propuesta planteada por el Gobierno central "no responde a las necesidades de la España autonómica, ni tampoco, a la vocación de blindar los servicios públicos en condiciones de igualdad y de equidad para todos los ciudadanos", sino a los "chantajes" y "presiones constantes" del separatismo catalán y a las "hipotecas que tiene contraídas Pedro Sánchez".

Además, considera que se trata de una propuesta "muy en clave de urgencia o de necesidad electoral".

Es por todo ello, por lo que Cantabria va a "plantar cara" a esta iniciativa en todos los foros. De hecho, este mismo miércoles lo hará en el Consejo Política Fiscal y Financiera, en el que espera poder conocer "con más detalle" el modelo, y está dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional en caso de que se apruebe, algo que le parece "poco probable" dado que requiere que salga adelante una ley orgánica en el Congreso de los Diputados.

Buruaga ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, en Ramales de la Victoria, donde ha acudido al polígono Alto Asón con motivo del inicio de la construcción de una nave para las cuadrillas forestales que se ocupan de la extinción de incendios.