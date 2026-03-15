Buruaga felicita a Mañueco por "su mejor resultado histórico" y lograr "frenar el ascenso de Vox"

Archivo - El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.-ARCHIVO - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha felicitado esta noche a su homólogo de Castilla y León, el también 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria en las elecciones autonómicas celebradas este domingo en las que ha conseguido "su mejor resultado histórico" y logrado "frenar el ascenso de Vox".

Así lo ha expresado la jefa del Ejecutivo cántabro en un mensaje en su perfil de 'X', en el que, además de dar la enhorabuena al presidente de la Junta de Castilla y León, ha afirmado que el Partido Popular es "la opción preferida de los españoles elección tras elección".

Algo que ha contrapuesto frente a un PSOE de Pedro Sánchez, "que pierde todas", ha concluido Buruaga.

