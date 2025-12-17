Buruaga felicita la Navidad con una ilustración de proyectos culturales que serán realidad en 2026 y una frase de Pombo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, felicita este año la Navidad con una obra de Santiago Arrarte, que plasma los grandes proyectos culturales de la región que serán realidad en 2026, y con una frase creada para la ocasión por el premio Cervantes y Medalla de Oro de Cantabria, Álvaro Pombo, con la que llama a encarar el futuro de Cantabria con optimismo.

El centro asociado del Museo Reina Sofía con la colección del Archivo Lafuente; el proyecto Faro Santander, que recogerá la colección privada del Banco Santander; y el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria aparecen en la ilustración sobre la Bahía de Santander, junto a dos grandes activos y referentes: el Centro Botín y el Palacio de Festivales de Cantabria.

Con esta obra, Buruaga quiere poner en valor proyectos de alto impacto que verá la luz durante el próximo año y que además de transformar la fisonomía de la capital y su 'skyline' con una arquitectura imponente, supondrán "un estallido cultural" que elevará exponencialmente la proyección exterior de Cantabria y la convertirá en un referente de la cultura en Europa, ha explicado el Gobierno en un comunicado.

La obra refleja la apuesta por el turismo cultural vinculado al patrimonio, al arte y a la creación, "que fortalecerá la marca Cantabria y que se va a convertir en uno de los ejes de nuestra nueva economía".

Una apuesta por la cultura que se refuerza con las palabras creadas expresamente para la felicitación navideña de la presidenta por el Premio Cervantes y Medalla de Oro de Cantabria, Álvaro Pombo, que llaman a un futuro para Cantabria lleno de ilusión y esperanza: "Se nos pide creer que en un momento de la historia lo imposible fue posible ¡Hagámoslo de nuevo!".

A través de esta felicitación, la presidenta traslada un mensaje de esperanza, reconocimiento al talento cultural y mirada al futuro, utilizando el arte y la palabra para compartir los valores que definen a Cantabria y felicitar las fiestas a las administraciones autonómicas del conjunto del país, entidades locales de Cantabria, agentes económicos y sociales, y al resto de instituciones representativas de la región, así como la jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de España, y al conjunto de la sociedad cántabra.