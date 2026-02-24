Buruaga y Fernández se reunirán este mediodía para abordar la posibilidad de un acuerdo presupuestario

La presidenta de Cantabria y líder autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga, y la diputada y candidata del PRC en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández - EUROPA PRESS

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), y la diputada y candidata del PRC en las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández, se reunirán este mediodía para explorar la posibilidad de un acuerdo que permita que la comunidad tenga un presupuesto en 2026.

Sáenz de Buruaga ha llamado a primera hora de esta mañana a Fernández para abordar esta posibilidad y de dicha conversación ha surgido la reunión entre ambas prevista para las 12.00 horas en la sede del Gobierno regional.

Tras la llamada de la presidenta a la candidata, recibida a las 8.20 horas, según el PRC, el secretario general del partido, Miguel Ángel Revilla, ha convocado una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para las 20.00 horas de este martes.

El proyecto de Presupuestos para 2026 elaborado por el Ejecutivo regional y registrado el pasado 31 de octubre en el Parlamento no prosperó y fue devuelto sin concluir toda la tramitación al aprobarse una enmienda a la totalidad que salió adelante con los votos de PRC, PSOE y Vox tras no lograr el Gobierno un acuerdo con ninguno de ellos.