La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, inaugura las 19 viviendas protegidas de alquiler asequible construidas por el Gobierno en Reinosa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha inaugurado este martes las 19 viviendas protegidas de alquiler asequible que el Gobierno autonómico ha construido en Reinosa, en el sector 'Las Fuentes', tras una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, 830.000 procedentes de fondos europeos.

Se trata de las primeras viviendas protegidas que se hacen en Campoo desde el año 2016, "una fecha para recordar" y "otro paso adelante" hacia el objetivo "irrenunciable" de duplicar esta legislatura el parque público de vivienda en Cantabria, ha dicho la presidenta.

Además, tal y como ha señalado en su intervención, de la que ha informado el Gobierno, son una muestra más de que el Gobierno de Cantabria tiene "rumbo, compromiso y una hoja de ruta clara" para esta comarca, que "nadie va a frenar". Y también, de que esta comarca "importa, cuenta y tiene futuro".

Buruaga ha explicado que se trata de 19 viviendas de dos dormitorios, de entre 60 y 63 metros cuadrados, distribuidas en un "magnífico" edificio de cinco plantas más el semisótano, dotadas de plaza de garaje y trastero, con un "acabado excelente" y "máxima calificación energética".

La jefa del Ejecutivo ha detallado que el siguiente paso será la entrega de las viviendas a jóvenes y familias que quieran desarrollar en Reinosa su proyecto de vida. "Porque eso es lo que suponen estas viviendas: oportunidades, arraigo y futuro", ha señalado.

En este sentido, ha avanzado que el 31 de julio concluirá el plazo de presentación de solicitudes abierto por Gesvican el pasado 15 de junio y que todas aquellas personas que cumplan los requisitos -no disponer de otra vivienda en propiedad y no tener ingresos superiores a 4,5 veces el IPREM- entrarán en el sorteo para acceder a uno de estos alquileres, a un precio de 400 euros mensuales.

Al respecto, ha adelantado que el interés por estas viviendas está siendo "extraordinario", puesto que las solicitudes, a día de hoy, ascienden a 123, multiplicando por seis la oferta y la disponibilidad, lo que evidencia "la realidad" del mercado de la vivienda en Cantabria: "hay demanda, pero sigue faltando oferta".

También ha recordado que estas de Reinosa son las primeras que se empezaron a construir de las 285 destinadas al alquiler asequible que el Gobierno está levantando por toda la comunidad, dentro del primer plan autonómico de vivienda. De ese total, están concluidas otras 30 en Orejo, Santillana del Mar y estas 19 de Reinosa. Además, 97 se encuentran en ejecución y "muy pronto" arrancarán las restantes promociones en Piélagos, Santoña, Laredo, Bezana, Reinosa "nuevamente" y Torrelavega.

Al mismo tiempo, ha reiterado que la Consejería de Vivienda trabaja ya en un segundo plan que contempla al menos 550 viviendas más en las modalidades de compra y alquiler.

Aprovechando su presencia en la capital campurriana, Buruaga ha solicitado al alcalde, Sergio Balbontín (PSOE), "la máxima implicación y agilidad posible" para que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo firmado en marzo y ceda a Gesvican las cinco viviendas de la Casa de los Maestros, que se destinarán al alquiler asequible y conceda la licencia municipal para poder construir otras 39 viviendas "ya adjudicadas" en la parcela de la antigua clínica de Reinosa, mediante la fórmula de la colaboración público-privada.

"Estamos hablando de una inversión adicional de 3,9 millones, únicamente pendiente de licencia municipal", ya que "son otras 44 viviendas que Reinosa necesita desbloquear ya", puesto que, además, según la presidenta tienen "gran valor" a la hora de fijar población en ese territorio. Por parte del Gobierno, tienes mi compromiso de máxima colaboración para dar respuesta a las necesidades de todos los reinosanos", ha dicho al alcalde.

La presidenta ha manifestado su voluntad de "actuar en todos los frentes" para solucionar el problema de la vivienda en Cantabria, bajando los impuestos, mejorando las ayudas a la compra y al alquiler, incentivando la salida al mercado de viviendas vacías y, sobre todo, construyendo más viviendas y más viviendas protegidas.

"DÉFICITS HISTÓRICOS"

Por otro lado, Buruaga ha defendido el trabajo que el Gobierno ha venido realizando en estos tres años de legislatura para corregir muchos de los "déficits históricos" de la comarca de Campoo.

Así, se ha referido al acuerdo con ADIF para la llegada de la alta velocidad a Reinosa, los 3,2 millones de euros invertidos para aumentar la capacidad del puente nuevo sobre el Río Híjar, la rehabilitación del centro de salud, que estará terminado en septiembre después de una inversión de cercana a los tres millones, y las actuaciones realizadas en el Colegio Alto Ebro y el IES Montesclaros, entre otros.

Además, ha subrayado el desarrollo de las vías ciclistas para conectar el centro de la ciudad con el polígono industrial y la Plaza de las Estaciones con el barrio de San Miguel de Matamorosa, con una inversión cercana a los 800.000 euros; el apoyo a la inversión industrial o a los ganaderos, sacando el lobo del LESPRE y reabriendo el matadero, y el apoyo a la natalidad y la conciliación familiar, a través del Plan Corresponsables, así como el impulso tanto a las necesidades de los mayores, como a los servicios sociales de Atención Primaria.

A todo ello se suma la ampliación del parque de bomberos, que saldrá a licitación "de inmediato", antes del mes de septiembre, y la nueva base del 061, que será una realidad en 2027 y permitirá a Reinosa contar con una UVI móvil 24 horas.

Mención aparte ha hecho a la carretera entre Reinosa y Potes, "una infraestructura estratégica que unirá tres valles hermanos y multiplicará oportunidades y futuro". Buruaga ha reafirmado su compromiso con un proyecto que inicialmente supera los 100 millones de euros de inversión, "en el que solo" su Gobierno "ha creído" y cuyo estudio informativo estará finalizado este mismo año, ha dicho.

Los resultados son, en palabras de Buruaga, "positivos", pero también "históricos", si se comparan con los de los ocho años anteriores, ha apuntado.

También han asistido al acto el consejero de Vivienda, Roberto Media; el director general, Carlos Montes; el gerente de Gesvican, Carlos Gala; el arquitecto autor del proyecto, Fernando Gutiérrez, y la directora de la obra, María Dolores Miñarro, y representantes de la empresa adjudicataria (IMESAPI).