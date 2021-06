Buruaga llama a la sociedad cántabra a rechazar los indultos, también a los socialistas "defraudados"

La presidenta de los 'populares' cree que "es una indecencia, una traición y una humillación a los españoles"

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha animado este viernes a toda la sociedad de Cantabria, incluidos todos aquellos socialistas que se sientan "defraudados", a mostrar su rechazo a los indultos a los condenados por el 'proces'.

Es el "precio político" que Pedro Sánchez paga a sus "socios separatistas", ha valorado Buruaga en declaraciones a la prensa en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, donde el PP de Cantabria continua hoy con la campaña de recogida de firmas que se inició el martes en la Junta Directiva Autonómica para "frenar a Sánchez y su deriva".

Según Buruaga, la decisión del presidente de España de indultar a los presos del 'procés', condenados por sedición y malversación, es la constatación de que Pedro Sánchez "no tiene límites" y "está dispuesto a traspasar todas las líneas rojas con tal de seguir en la Moncloa".

A su juicio, esta decisión "no tiene nada que ver" con el interés público general, sino con el "personal" de Sánchez, y el problema que pretende resolver está relacionado con su continuidad en la Moncloa "a costa de lo que sea", no con la convivencia democrática.

"Esto no es un indulto, esto es el precio político que paga Sánchez a sus socios separatistas e independentistas, una concesión más para mantenerse en el poder a costa de lo que sea", ha valorado.

Para los 'populares' este indulto es una "indecencia", una "traición" y una "humillación" a los españoles, y demuestra que la palabra de Sánchez "no vale absolutamente nada" al hacer lo que dijo que "nunca iba a hacer".

Asimismo, Buruaga ha señalado que "es la primera vez" que se va a conceder un indulto "en contra" del tribunal sentenciador. "Es un ataque al Estado de Derecho y al sistema democrático sin precedentes", ha criticado.

En este sentido, ha destacado que "no se dan las condiciones" para que haya indulto al no existir "arrepentimiento". "No hay ninguna intención de acatar el orden institucional, todo lo contrario, hay un desafío, una advertencia expresa, una amenaza de que lo volverán a hacer", ha afirmado.

La presidenta cree que después de este "indulto al desafío" Sánchez va a responder reformando el Código Penal para "modificar o hacer desaparecer el delito de sedición".

Para Buruaga, en este asunto no hay "medias tintas" y ha advertido que desde el PP ni van a "parar" ni les van a "callar", y van a estar del lado de la defensa de los principios y los valores, de la justicia y la igualdad de los españoles; y del cumplimiento y del respeto de la ley, de la legalidad y de las resoluciones judiciales.

Finalmente, la presidenta de los 'populares' ha explicado que la campaña también prevé presentar mociones en los ayuntamientos y parlamentos, y llevar a cabo una movilización el 13 de junio en Madrid.

Así, ha animado a la sociedad cántabra a que se sume a la campaña "incluidos a los votantes socialistas que tienen muchas razones para sumarse". "Es un grito por España que nos tiene que unir a todos para defender aquello que hemos construido juntos" ha sentenciado.