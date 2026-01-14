Buruaga ofrece "total" colaboración institucional al nuevo jefe superior de Policía en Cantabria

Buruaga ofrece colaboración institucional al nuevo jefe superior de Policía en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha ofrecido la "total" colaboración del Ejecutivo al nuevo jefe superior de Policía en Cantabria, Antonio del Amo, con el objetivo de garantizar que la comunidad "siga con sus niveles de seguridad ciudadana".

Buruaga ha mantenido este miércoles un encuentro con el nuevo comisario principal, que se incorporó al cargo el pasado viernes, en un encuentro que ha servido para darle la bienvenida, ha informado el Ejecutivo regional.

La presidenta ha señalado que la coordinación y el trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es "clave" para garantizar la protección y el bienestar de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y libertades, y fundamental para mejorar la convivencia y la calidad de vida de los cántabros.

Hasta su nombramiento, el pasado 26 de diciembre, Del Amo desempeñaba el cargo de secretario general de la División Económica y Técnica y, anteriormente, fue consejero de Interior en Nueva Delhi.

Además, es graduado en Criminología y su ingreso como alumno de la escala ejecutiva se produjo en 1983, con su primer destino como inspector de Policía en la comisaría de Cerdanyola.

Posteriormente, fue piloto de helicópteros en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña hasta 1996, año en que se incorporó a la Brigada provincial de Policía Científica de la Jefatura de Madrid.

Ascendió a inspector jefe en julio del año 2000 y a comisario en 2006, ocupando diversas responsabilidades en la Comisaría General de Policía Científica.

El encuentro también ha contado con la presencia de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia.