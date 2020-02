Buruaga pide a Revilla "un golpe de timón" antes de que el "declive" de Cantabria "sea irreversible"

Publicado 07/02/2020 12:50:53 CET

La presidenta del PP denuncia que al Gobierno PRC-PSOE "se le mueren los proyectos al mismo ritmo que inventa el siguiente"

SANTANDER, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, ha pedido hoy al Gobierno PRC-PSOE que "despierte" y al presidente, Miguel Angel Revilla, que "reaccione de una vez" ante la "preocupante" situación económica que atraviesa la comunidad autónoma, y que de "un golpe de timón" antes que "el declive de Cantabria sea irreversible", "un giro total -ha dicho- hacia las políticas productivas y la inversión pública y privada".

Buruaga ha denunciado que el Gobierno regional "no afronta la situación económica" y está "cómodamente instalado en la complacencia y el escapismo", ante "las señales de una desaceleración económica más profunda de lo esperado que auguran malos tiempos para Cantabria", y ha opinado que con su forma de gobernar, la coalición PRC-PSOE está "cebando otra crisis, con la agravante de que todavía no nos hemos recuperado de la anterior".

La líder del PP ha afirmado que las "señales de alerta sobre la mala evolución de la economía de Cantabria se dan todos los días y en todos los sectores productivos, porque todos están en zona de peligro", y la respuesta de socialistas y regionalistas "es siempre la misma: restar importancia a las señales de alarma, echar la culpa a los demás, e inventarse un nuevo proyecto para pedir prórroga e intentar distraernos unos años más".

La presidenta del PP ha añadido que el Gobierno "es incapaz de anticiparse a los problemas e incluso de reaccionar cuando le estallan en la cara", y ha señalado como ejemplo más inmediato la pérdida de la línea de ferri con Cork (Irlanda), "un mazazo para Cantabria y la mejor noticia económica del año para el País Vasco".

Buruaga ha subrayado que el PP "lleva muchos meses advirtiendo que la improvisación, los drásticos recortes en inversión pública, la falta de estímulo a hogares y empresas y la incapacidad para sacar adelante cualquier proyecto estaban provocando un enfriamiento rapidísimo de la economía que se iba a traducir en paro y así ha sido".

"La factura económica de otra coalición socialista regionalista no es pequeña y no admite maquillaje: Cantabria languidece, nuestra economía ya está en el pelotón de cola en crecimiento y es líder en España en creación de paro", ha resumido, y ha denunciado que a este Gobierno "se le mueren los proyectos al mismo ritmo que inventa el siguiente.

INDUSTRIA

La presidenta del PP critica que no hay de una verdadera política industrial. "No hay nadie que gobierne la industria en Cantabria" y se anuncia como "decisión mágica" la minería del zinc, "cuando nada hay una legislatura después y ya nadie afirma categóricamente que lo habrá", ha enumerado Buruaga, quien ha señalado no hay proyectos industriales.

"¿Dónde están los parques eólicos?, ¿dónde está la Pasiega? Y ¿dónde el suelo industrial de Torrelavega? En ninguna parte, con el proyecto de las Excavadas capado y en el aire y la zona logística de la Hilera en el punto cero administrativo y las mismas manos que vienen bloqueando el desarrollo económico de la segunda ciudad de Cantabria".

A todo ello ha unido la "incertidumbre" que rodea, a su juicio, las inversiones en infraestructuras pendientes, "porque si cuando Revilla y Sánchez eran uña y carne no logró nada, ahora con las limitaciones de gasto público y las hipotecas que el Gobierno Socialista tiene con sus socios independentistas, menos", ha dicho.

Para el PP, la situación "exige una rectificación en toda regla", porque el Gobierno está haciendo "todo lo contrario de lo que hay que hacer en estas circunstancias: engordar el gasto improductivo, el déficit público y la deuda; negarse a bajar impuestos manteniendo una de las presiones fiscales más altas del país y aniquilar la inversión pública, que siempre es lo primero que se recorta".

"COARTADA"

Por último, ha señalado que "la "coartada" del Gobierno para "justificar" sus políticas "erróneas" son las personas y el estado del bienestar, y sin embargo, los servicios públicos esenciales "cada día están más endeudados, peor gestionados y en agudo deterioro asistencial", con las peores listas de espera de los últimos siete años y un sistema público de atención a la dependencia "que no ha hecho más que retroceder".

"Este es el efecto de la fórmula PRC-PSOE: un bluff con altísimo coste social. Si queremos EPAS diferentes, si queremos tasas de riesgo de pobreza diferentes, si queremos listas de espera diferentes, si queremos indicadores y resultados diferentes, tenemos que gobernar esta región de manera diferente", ha sentenciado.

Buruaga ha recalcado que como primera fuerza de la oposición y "única alternativa" de gobierno, el PP "va a seguir denunciando lo que no funciona, a exigir resultados y a obligar al Gobierno a reaccionar", y va a impulsar una batería de iniciativas tanto en el Parlamento como en el Congreso en materia de política económica e industrial.