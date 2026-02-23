Buruaga pide a Telefónica retirar las infraestructuras de telecomunicaciones abandonadas

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se reúne con los responsables de Telefónica en Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha solicitado este lunes a Telefónica la retirada de las infraestructuras de telecomunicaciones obsoletas y abandonadas en los municipios cántabros -fundamentalmente, postes de madera y cableado de cobre-, que generan "problemas de inseguridad y deterioran la imagen urbana y rural" de la comunidad.

Buruaga ha trasladado esta petición formal al director de Telefónica en la región, Joaquín González, y al responsable de la compañía en Cantabria, País Vasco y Navarra, Javier Benito, durante una reunión que han mantenido en la sede del Gobierno autonómico.

Esta petición fue planteada por la Federación de Municipios de Cantabria en su última asamblea general, que se desarrolló en Ruente el pasado mes de octubre. Además, es una antigua demanda de los ayuntamientos que hasta la fecha no ha sido atendida, con lo que la presidenta la ha recogido y ha cumplido el compromiso de hacérsela llegar a la multinacional.

Buruaga, que ha estado acompañada por el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha aprovechado el encuentro para reconocer la trayectoria en la comunidad de Joaquín González, que se jubila en el cargo tras casi 15 años al frente de Telefónica en Cantabria. También ha ofrecido la colaboración del Gobierno a Javier Benito, que asumirá la dirección autonómica a partir de ahora.

Finalmente, ha valorado la apuesta de esta empresa en la región y, especialmente, su contribución a la conectividad del medio rural con "importantes inversiones" para impulsar el despliegue de la tecnología 5G.