La presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el acto de Torrelavega - PP

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido a los cántabros votar el domingo "con memoria, con esperanza y con inteligencia" y concentrar el voto del cambio en el Partido Popular porque "solo hay un partido en Cantabria que puede quitar el segundo diputado a Sánchez".

Buruaga lo ha dicho anoche, durante su intervención en un mitin celebrado en Torrelavega, en el que también han participado el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, y el portavoz en Torrelavega, Miguel Ángel Vargas.

En la recta final de la campaña, la presidenta popular ha llamado a los cántabros a acudir masivamente a las urnas y a no confiarse porque "todavía no hemos ganado nada", y ha dicho que "hay que seguir pidiendo todos los votos hasta el último minuto".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de concentrar el voto para hacer posible el cambio político y ha advertido de que dividir los apoyos puede impedir ese objetivo. "El que quiera cambio debe votar cambio. Y solo hay una opción, solo hay una papeleta", ha enfatizado, al tiempo que ha animado a mantener la movilización hasta el último momento para conseguir que Feijóo sea presidente del Gobierno.

Buruaga ha hecho un llamamiento quienes todavía dudan de su voto para que, cuando vayan a la urnas, tengan presentes los acontecimientos de la legislatura, como "la amnistía, los pactos de Sánchez, la corrupción, los accidentes ferroviarios y la situación de las mujeres y los jóvenes". "No sufrimos amnesia. No vamos a olvidar ni dejar de recordar, hasta el último minuto, lo que ha sido y es el sanchismo", ha señalado.

Además, ha sostenido que estas elecciones no van de siglas ni de bloques ideológicos, sino de "devolver a España la decencia, la convivencia y la esperanza" y de poner en marcha la reconstrucción que necesita este país después de los gobiernos de Sánchez.

Y ha insistido en que España "necesita" un cambio de Gobierno y que Feijóo es "la única alternativa para recuperar el funcionamiento de las instituciones y la estabilidad política".

EL CAMBIO QUE YA HA LLEGADO A CANTABRIA

Durante su intervención, Buruaga ha contrapuesto la situación política nacional con la gestión de su Gobierno en Cantabria, donde la comunidad "ha recuperado la estabilidad, la seriedad y la buena gestión".

La presidenta ha destacado los tres presupuestos aprobados en tres años de gobierno en solitario, el "récord de recursos destinados a educación, sanidad y dependencia" y las 35 bajadas de impuestos realizadas, además de las políticas de vivienda, empleo e impulso de la inversión.

También se ha referido a algunos de los proyectos que el Gobierno regional está promoviendo en Torrelavega, como las 80 viviendas protegidas, el soterramiento ferroviario, la carretera Viveda-Duález y su continuación hasta Ganzo, así como el centro cultural La Lechera.

Y ha destacado el compromiso de ampliar el Hospital Sierrallana y comenzar en 2027 la construcción del nuevo edificio de hospitalización.

URRUTIA

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso por el PP de Cantabria, Isabel Urrutia, ha defendido la necesidad de impulsar un pacto de Estado por la Sanidad Pública que permita afrontar los retos del sistema sanitario, reducir las listas de espera y reforzar la Atención Primaria.

En este sentido, ha destacado que el Plan de Reconstrucción del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, contempla un plan urgente para reducir las demoras asistenciales, un programa de refuerzo de Atención Primaria con la incorporación de 4.500 médicos más y el incremento de las plazas de formación sanitaria especializada. Asimismo, ha subrayado la importancia de impulsar un plan de salud mental que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Urrutia ha contrapuesto estas propuestas a la gestión del Gobierno de Sánchez, al que ha responsabilizado de haber provocado "la mayor huelga médica de la historia de la democracia", que en Cantabria ha paralizado 170.000 consultas y actos asistenciales y ha supuesto un coste de 16,5 millones de euros para los cántabros. Frente a ello, ha puesto en valor la gestión del Gobierno de Buruaga, que ha conseguido reducir las listas de espera en la comunidad.