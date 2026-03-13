Buruaga, sobre el preacuerdo con los docentes: "Hace historia en la educación pública de Cantabria"

Archivo - La presidenta y el consejero se reúnen con los representantes de las organizaciones sindicales docentes.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA/ JUNTA DE PERSONAL DOCENTE

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha valorado como una "extraordinaria noticia" el preacuerdo que ayer alcanzaron la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) para hacer efectiva la adecuación salarial del profesorado cántabro, del que ha dicho "hace historia en la educación pública" de la región.

Así lo ha expresado este viernes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha hecho hincapié en que el preacuerdo ha contado con el respaldo unánime de los sindicatos, algo, ha dicho, que no tiene precedentes en la comunidad autónoma.

La presidenta ha celebrado que ello va a permitir al Ejecutivo "cerrar un conflicto que nos ha desgastado a todos durante meses" y que mejorará "extraordinariamente" las condiciones de trabajo de los docentes cántabros. "Nos va a permitir continuar apuntalando la calidad de uno de los mejores sistemas educativos del país", ha resaltado.

Buruaga ha querido dejar claro que ha sido un acuerdo "muy buscado, muy querido, muy luchado, muy peleado, muy sufrido", fruto, ha destacado, de "la voluntad y del compromiso inquebrantable" de su Gobierno que "jamás ha tirado la toalla, que ha dado decenas de oportunidades al diálogo y que ha vencido todo tipo de obstáculos", ha valorado.

De este modo, ha ensalzado el trabajo del consejero del área, Sergio Silva, quien "se ha sentado una y otra vez" a negociar con los sindicatos "siempre con ánimo constructivo, con rigor, con una honestidad tremenda en sus planteamientos y con los deberes hechos".

Además de recordar que el Gobierno "se ha mantenido firme" en su compromiso incluyendo los 17 millones de euros necesarios para acometer la subida salarial de los docentes en el proyecto de presupuestos --que fue devuelvo al Ejecutivo por el Parlamento y que saldrá adelante tras el pacto entre PP y PRC de la semana pasada--, ha felicitado al titular de Educación y a todo su equipo por "el trabajo bien hecho".

Y es que, a su juicio, "nadie ha hecho más por defender y por sacar adelante este acuerdo para mejorar las condiciones de los docentes". "Toca recoger los frutos de tanto esfuerzo y sobre todo seguir rindiendo resultados a la sociedad de Cantabria". "Otro objetivo cumplido", ha resumido.

Independientemente de este preacuerdo, la Junta de Personal Docente mantiene la convocatoria de la manifestación que este sábado, 14 de marzo, recorrerá a partir de las 12.00 horas las principales calles de Santander en defensa de la educación pública, para reivindicar otras cuestiones como la defensa del calendario escolar, el sistema de oposiciones o la bajada de ratios.

Buruaga ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa tras la reunión que ha mantenido con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).