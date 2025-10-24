Buruaga se ratifica en sus palabras sobre Molleda tras la demanda: "La presidenta de Cantabria está muy tranquila"

Dice que el secretario de Organización del Partido Socialista "tiene la cara muy dura y la piel muy fina" SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado este viernes "muy tranquila" tras demanda que presentó este jueves el secretario de Organización del PSC-PSOE Agustín Molleda, contra ella por injurias, calumnias y perjuicio al honor en relación a sus declaraciones sobre las plazas fijas que consiguieron tanto él como su hermana en el Ayuntamiento de Cartes cuando el socialista era alcalde, proceso que calificó de "corrupción de libro".

"Que vaya donde crea que tiene que ir, porque la presidenta de Cantabria está muy tranquila", ha declarado este viernes Buruaga a preguntas de los medios, en las que se ha ratificado en que no ha hecho "otra cosa que llamar a las cosas por su nombre".

Así, ha valorado que el secretario de Organización del Partido Socialista "tiene la cara muy dura y la piel muy fina. Y lo que es aún peor, nula tolerancia a la crítica democrática. Pero tiene que saber que pincha hueso, tiene que saber que a mí no me va a amedrentar bajo ningún concepto", ha asegurado.

En este sentido, ha avanzado que seguirá haciendo uso de su "libertad de opinión" y de "expresión" en el ejercicio de su cargo como presidenta, "porque además creo que forma parte de mi responsabilidad y de mis obligaciones: decir lo que pienso y pronunciarte sobre las cosas que me tengo que pronunciar".

Buruga ha insistido en que no ha "hecho otra cosa" que "llamar a las cosas por su nombre", y en que "actuar como juez y parte en un proceso en el que tienes la obligación de abstenerte como cargo público --porque se trata de la estabilización de tu propio puesto o del puesto de tu hermana-- es una forma de pervertir, de corromper el sistema de acceso al empleo público".

"Tan de libro, tan de libro que así está recogido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua: 'En las organizaciones públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores'. Pues oiga, encaja como un guante. Eso es lo que yo he dicho", ha señalado.

Para la jefa del Ejecutivo, que Molleda haya respondido a sus declaraciones acudiendo a los tribunales --una reacción "respetable, está en su derecho, faltaría más"-- "no es más que una huida hacia adelante para tratar de desviar la atención y no dar las explicaciones que debe dar a quien se las debe dar, a los cántabros.

"Menos amenazas y más explicaciones, señor Molleda", ha concluido la presidenta a preguntas de los medios durante su visita al Barrio Obrero del Rey para inaugurar su rehabilitación integral.