Buruaga tilda de "infumable" la propuesta de financiación autonómica: "Una ofensa en toda regla"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la residencia de mayores de Rubayo - GOBIERNO

MARINA DE CUDEYO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha dicho que la propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno central es "infumable, insoportable" y "una ofensa en toda regla" para la comunidad, ya que es "el resultado es un traje a medida del independentismo".

Buruaga cree que esta propuesta no llegará a salir adelante, pero ha avanzado que si se diera el caso Cantabria utilizará "todos los recursos jurídicos a su alcance", incluida la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional "si cabe y llega el momento".

Según ha dicho, en el modelo planteado prima la población y "pierden peso otras variables" como el envejecimiento, la dispersión y la orografía, de modo que "se distancia gravemente" del criterio del coste efectivo en la prestación de los servicios, "que para nosotros ha sido y tiene que seguir siendo el principio fundamental".

De este modo, ha advertido que Cantabria "no va a poder seguir prestando los servicios que presta hoy, con esos estándares de calidad en nuestra comunidad autónoma, con ese modelo de financiación que se nos plantea. Eso es lo que está en juego y eso lo vamos a defender con uñas y dientes".

No obstante, la presidenta cree que esta propuesta tiene "muy pocas de posibilidades de prosperar" y "difícilmente va a poder pasar la barrera del Congreso de los Diputados", pues parte de un Gobierno que "no ha sido capaz de aprobar un solo presupuesto en la presente legislatura".

Así se ha pronunciado este lunes en un acto en la residencia de mayores de Rubayo (Marina de Cudeyo), a preguntas de los medios sobre la propuesta de financiación presentada el viernes por el Ejecutivo, de la que la jefa del Ejecutivo ha señalado que "no conoce a fondo los entresijos" pero, en todo caso, ve "indefendible que de los 21.000 millones de euros adicionales a repartir, a Cantabria le correspondan -46".

"Cantabria no puede aceptar que el modelo de financiación, que es de todos y para todos los españoles, lo decidan los separatistas". "Desde luego no responde a las necesidades de la España de las autonomías ni tampoco a la vocación de blindar los servicios públicos en condiciones de igualdad o de equidad, sino que una vez más responde a los intereses de Pedro Sánchez, a las exigencias del separatismo y a las urgencias electorales de Pedro Sánchez, muy especialmente en la comunidad autónoma de Andalucía", ha sentenciado.

A su juicio, a "Esquerra Republicana de Cataluña le salen las cuentas con este planteamiento", y "lo que es bueno para el independentismo y lo que celebra el señor Oriol Junqueras, es malo para España y para Cantabria".

"NO ESTAMOS SOBREFINANCIADOS"

También ha subrayado que desde el Gobierno regional no van a aceptar "bajo ningún concepto" que se diga que Cantabria es una comunidad "privilegiada" y que está sobrefinanciada, "porque no lo estamos".

"Recibimos en su momento lo que necesitábamos y argumentábamos para financiar el coste y la prestación de nuestros servicios públicos, y en este momento Cantabria está tan infrafinanciada como el resto de las comunidades autónomas. Puede que las haya más, pero estamos infrafinanciados", ha defendido.

En este sentido, ha indicado que todas las autonomías asumen competencias y obligaciones "impuestas unilateralmente", como la dependencia, área del que Cantabria sufraga "prácticamente el 70%" de su coste pese a que debería ser al 50% entre comunidad y Estado.

Así, ha pedido "no recibir ni un euro menos de lo que necesitamos para sostener y financiar nuestros servicios públicos en condiciones de igualdad". "Todos sabemos que nuestra sanidad y nuestra educación cierran con déficit", ha dicho tras recalcar que, por ejemplo, Cantabria es una de las regiones donde más cuesta el transporte escolar, en torno a "un 20-25% más de los recursos que tenemos actualmente".

UN FRENTE COMÚN

Con todo, la presidenta ha criticado que los socialistas cántabros "pretendan hacernos comulgar con ruedas de molino calificando esta propuesta como buena", porque "decir que Cantabria no pierde con esta propuesta es llamarnos tontos a la cara".

"Si hay más para repartir y a nosotros nos toca menos o lo mismo en virtud de un mecanismo de compensación que está fuera del sistema de financiación, se pierde. Eso es perder, es de primero de Barrio Sésamo", ha sentenciado.

Además, ha dicho que no es una cuestión ideológica, "ni de izquierdas ni de derechas", sino "una cuestión de justicia", por lo que ha llamado a la "unidad" y a "forjar un frente común con Cantabria como bandera".

La presidenta ha señalado que "siempre hemos mantenido la unanimidad" respecto al sistema de financiación, tanto los partidos como los agentes económicos y sociales, por lo que espera que esa postura se mantenga.