Buruaga, Urrutia e Igual piden movilización para llevar al PP a La Moncloa y reivindican la gestión en Cantabria

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (i); la cabeza de lista del PP de Cantabria al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia (d). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la candidata del PP al Congreso por la comunidad autónoma, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander y candidata al Senado, Gema Igual, han apelado este domingo a la movilización electoral para conseguir un cambio político en España el 29 de noviembre, han reivindicado la gestión del Gobierno regional y han presentado a Alberto Núñez Feijóo como "la alternativa a Pedro Sánchez (PSOE)".

En sus intervenciones durante el mitin celebrado en el Palacio de Exposiciones de Santander, las tres dirigentes populares han coincidido en reclamar un Ejecutivo central que recupere la "decencia, la seriedad y la gestión", y que permita establecer una relación de colaboración con Cantabria.

Buruaga ha llamado a los cántabros a dar a Sánchez "un castigo cívico y sereno, pero contundente" en las urnas y ha asegurado que las elecciones no van de "rojos y azules", sino de "decencia, convivencia y futuro".

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo central (PSOE-Sumar) de haber llevado al país "a la decadencia mediante pactos políticos, el deterioro de las instituciones, los casos de corrupción y los problemas en servicios públicos".

También ha criticado la gestión de las políticas de igualdad y los problemas detectados en las pulseras de control de maltratadores, y ha reclamado respeto para las mujeres españolas y cántabras.

En clave autonómica, la líder del Ejecutivo cántabro ha pedido un Gobierno central "que colabore con Cantabria y no frene sus proyectos".

Entre sus reivindicaciones ha citado la derogación de la Ley de Vivienda estatal, la reducción de impuestos y burocracia, el desbloqueo de proyectos industriales y el impulso de las infraestructuras pendientes.

Así, ha criticado la paralización del parque eólico del Escudo, los retrasos en la conexión Aguilar-Burgos y la falta de una fecha cierta para la llegada del AVE a Reinosa.

También ha reclamado más médicos, mejores condiciones para los profesionales sanitarios y un sistema de financiación autonómica sin "peajes políticos".

Frente al Gobierno central, ha defendido la gestión de su Ejecutivo, que ha aprobado tres presupuestos en minoría, "aumentado los recursos para sanidad, educación y dependencia" y ha reducido los impuestos en 35 ocasiones. Además, ha avanzado nuevas rebajas fiscales para 2027.

"Mientras unos gobiernan pensando solo en resistir, nosotros gobernamos pensando en avanzar", ha dicho Buruaga, que ha reivindicado sus políticas de vivienda basadas en "aumentar la oferta, facilitar la compra y el alquiler y reducir la carga fiscal".

URRUTIA PIDE ACABAR CON LA CONFRONTACIÓN

Por su parte, la candidata al Congreso ha defendido que España necesita aplicar "las mismas políticas que está desarrollando Buruaga en Cantabria" y ha asegurado que la líder del PP cántabro es "un ejemplo de gestión, diálogo y moderación".

Asimismo, Urrutia ha acusado al Gobierno de España de "deteriorar las instituciones, atacar al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fomentar la polarización social".

"Hay que dejar de una vez de enfrentar a empresarios con trabajadores, a ricos con pobres, a españoles con inmigrantes", ha reclamado.

Urrutia ha defendido que el próximo 29 de noviembre Cantabria tiene la oportunidad de contar con un Gobierno central "amigo", que escuche a la comunidad y permita trabajar conjuntamente con el Ejecutivo autonómico.

"Qué bien le va a venir a Cantabria tener a Feijóo en España, un Gobierno amigo", ha señalado.

Por último, Gema Igual acusado al presidente Sánchez de haber "abusado de los españoles" en ámbitos como "la sanidad, la economía, la seguridad y los servicios públicos".

La regidora ha criticado las subidas de impuestos, los problemas ferroviarios, la gestión de la pandemia y las deficiencias detectadas en las pulseras de control de maltratadores.

También ha cuestionado el gasto público y ha preguntado al presidente del Ejecutivo que "¿Dónde está nuestro dinero?".

Por otra parte, la alcaldesa de Santander y candidata al Senado ha denunciado "el deterioro de los valores de convivencia" y el enfrentamiento entre distintos sectores de la sociedad, y ha asegurado que actualmente "ni España es de los españoles, ni el país funciona, ni los españoles nos sentimos a gusto".

Frente a esta situación, Igual ha defendido que el PP representa una alternativa basada "en la honradez, la solidaridad, el compromiso y la experiencia", con un programa electoral "concreto y realizable".

Finalmente, las tres dirigentes han coincidido en llamar a la movilización "hasta el último momento de la campaña" para conseguir un cambio político en España y reforzar la colaboración entre los gobiernos de Cantabria y el Estado.