La cabalgata de Torrelavega incluirá nueve espectáculos y el tren El Grillo

TORRELAVEGA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega celebrará el 5 de enero su tradicional Cabalgata de Reyes con una comitiva integrada por cuatro carrozas y mayor número de espectáculos itinerantes respecto a años anteriores, en concreto nueve, de compañías nacionales e internacionales. Además, se incorpora este año el tren turístico 'El Grillo', que durante las últimas semanas ha recorrido las calles de la ciudad.

La cabalgata de 2026 mantiene su itinerario tradicional, que arrancará a las 19.30 horas y pasará por la Avenida de la Constitución, la calle Joaquín Cayón, Cuatro Caminos y José María Pereda hasta Ceferino Calderón y Julián Urbina. De vuelta por José María Pereda, los Reyes Magos pararán en la Plaza Mayor para la representación de la escena en el Castillo de Herodes.

Durante el recorrido habrá pasacalles como el de los italianos Sbandieratori, personajes vestidos con trajes medievales que ondean grandes banderolas; así como otros de figuras de juguetes clásicos, de osos polares, de pingüinos y uno compuesto por once grandes figuras de muñecos de nieve. Además, tendrá representación lo local con el espectáculo Esteru de Malabaracirco.

También acompañarán a la comitiva integrantes de las peñas tradicionales, como Club Cántabro de Campismo, Amigos de la Radio, el Tolle o Motoclub Burgman.

El recorrido terminará sobre las 21.00 horas en el Bulevar Demetrio Herrero, donde los Reyes lanzarán su tradicional mensaje a los niños de la ciudad.

La concejala de Festejos, Patricia Portilla, acompañada por el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, ha presentado este viernes en rueda de prensa la cabalgata, que mantiene un presupuesto similar al de años anteriores, de unos 90.000 euros, y repartirá 1.300 kilos de caramelos.

Antes de comenzar el recorrido, a partir de las 15.00 horas los Reyes Magos visitarán a aquellos que no pueden participar en la cabalgada, como los usuarios de las residencias de mayores o del CAD de Sierrallana.

La edil ha señalado que la cabalgata de 2026 "repite el modelo de años anteriores", adaptándose a las calles de la ciudad, aunque se ha reforzado el número de espectáculos complementarios para dar "calidad artística".