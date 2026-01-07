Cabaña Verónica alcanza esta madrugada los -10,5º y Reinosa los -8,2º

Archivo - Reinosa - PSOE - Archivo

SANTANDER 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de Cantabria han pasado la noche con temperaturas bajo cero y Cabaña Verónica, en Picos de Europa, ha marcado la mínima de la región en lo que va de jornada con -10,5 grados centígrados, registrados a la 1.50 de la madrugada.

Le sigue Reinosa, con -8,2 grados a las 3.50 horas; y Alto Campoo con -6,4 anotados diez minutos más tarde de la medianoche. En Fuente Dé (Camaleño), los termómetros marcaban -5,8ºC a las 00.30 horas; y en Valderredible -5,7ºC a las 3.40 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Estas son las temperaturas más bajas registradas en Cantabria este miércoles pero ninguna alcanza a las mínimas del país, donde la inferior ha llegado a los -17,4ºC en el Cap de Vaquèira (Lérida).