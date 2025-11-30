Cabaña Verónica amanece con la mínima del país, con -7 grados

Cabaña Verónica - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en el Parque Nacional Picos de Europa, ha amanecido este domingo con la temperatura mínima más baja de España, con -7 grados centígrados, registrados a las 6.30 horas.

En el ámbito regional, las mínimas mas bajas han sido Coriscao, también ubicado en el Parque Nacional de Picos de Europa, con -3,1 grados a las 6.40 horas; y Fuente Dé, perteneciente al municipio de Camaleño, con 0,5 grados, a las 8.00 horas.

Además, la estación meteorológica de la Aemet de Cabaña Verónica ha registrado la tercera racha de viento más alta del país, con 63 kilómetros por hora, registrados a las 5.30 horas. En Cantabria, le siguen San Roque de Riomiera, con 56 kilómetros por hora, y Santander, con 53, ambas de madrugada, a las 0.20 y 1.50 horas, respectivamente.