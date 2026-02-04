Cabaña Verónica anota la segunda temperatura más baja del país, con -7,5ºC

Archivo - Cabaña Verónica - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA - Archivo
SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha anotado esta madrugada la segunda temperatura más baja del país en este inicio de jornada, con -7,5ºC, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Alto Campoo ha registrado también de madrugada temperaturas bajo cero, que han llegado a los -2,7ºC.
Y en cuanto a las máximas, por ahora solo han sobrepasado esta mañana los 12 grados en Ramales de la Victoria.