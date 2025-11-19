Cabaña Verónica, en Picos de Europa, anota la temperatura más baja en lo que va de día, con -6,6ºC

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha anotado esta madrugada la temperatura más baja del país en lo que va de miércoles, con -6,6ºC a las 4.10 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Además también han registrado temperaturas bajo cero otros puntos de Cantabria, como Coriscao, también en Picos de Europa, donde se han registrado -2,2ºC; Reinosa, con -1,9ºC; Polientes, en Valderredible, con -1,6ºC, y Alto Campoo, con -1,5 grados.
También Alto Campoo ha anotado esta mañana rachas de viento de 43 kilómetros por hora, las quintas más fuertes en este arranque del miércoles, y de 40 km/h en Castro Urdiales, también en el noveno puesto del ránking nacional.