Cabaña Verónica registra la quinta temperatura más baja de España, con -8,8 grados

SANTANDER 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado esta madrugada la quinta temperatura más baja de España, a -8,8 grados centígrados, a las 00.50 horas.
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press, se ha quedado a menos de grado y medio de la mínima nacional que ha registrado Cap de Vaquèira, en Pirineos (Lleida), con -10,2ºC. Por contra, la máxima la ha alcanzado el Aeropuerto de El Hierro (Islas Canarias) al llegar a los 18,7ºC.
A nivel regional, en el sur de Cantabria el mercurio de los termómetros ha descendido a valores negativos, como es el caso de la estación de esquí Alto Campoo, donde han alcanzado una temperatura de -3,5ºC; Cubillo de Ebro, en Valderredible, que ha amanecido a -2,7ºC; y Polientes, también en Valderredible, a -1,9ºC.
En cuanto a las máximas, Santander ha pasado la noche en torno a los 10 grados. Así, San Vicente de la Barquera ha marcado la segunda mayor temperatura autonómica con 9,8ºC; seguido de Tama, en Cillorigo de Liébana, con 9,6ºC.