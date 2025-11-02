Cabaña Verónica y Reinosa registran esta madrugada dos de las temperaturas más bajas de España

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones meteorológicas de Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, y Reinosa han registrado esta madrugada dos de las temperaturas más bajas de España.

En concreto, Cabaña Verónica, con -0,9 grados centígrados marcados a las 5.30 horas, lidera la lista y junto a Astún-La Rasca (Huesca) y el Puerto de Navacerrada (Madrid) son los únicos lugares en negativo, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Les siguen la capital campurriana que figura en este ranking en la cuarta posición ya con un valor en positivo de 0,2ºC. Por contra, la temperatura más alta se ha dado en San Bartolome Tirajana (Las Palmas) donde el mercurio de los termómetros ha alcanzado los 25,7 grados.

Y asimismo en la región han destacado las rachas de viento, ya que Cabaña Verónica y Coriscao, también en Picos de Europa, han registrado la novena y décima mayor racha del país con 55 y 54 kilómetros por hora, respectivamente.