Cabárceno y la AECC lanzan una campaña para prevenir el cáncer de piel

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SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han lanzado una campaña de verano para prevenir el cáncer de piel y fomentar hábitos saludables de protección solar entre los visitantes que el parque recibe cada año.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que los miércoles de agosto, en la zona del restaurante La Cabaña, situado junto al anfiteatro de aves rapaces, se instalará un punto informativo sobre fotoprotección.

Así, de 12.00 a 17.00 horas, se difundirán contenidos y se desarrollarán actividades educativas para promover buenas prácticas en este ámbito.

En la campaña, se recordará la importancia de adoptar medidas preventivas como el uso de crema solar de alta protección, sombreros y gafas de sol, la búsqueda de zonas de sombra durante las horas centrales del día y la revisión periódica de la piel para detectar posibles cambios.

Además de esta campaña informativa de verano, ambas entidades prevén desarrollar distintas iniciativas dirigidas a promover mensajes de prevención y autocuidado frente al cáncer de piel, como paneles para difundir recomendaciones y campañas periódicas de sensibilización.

Y es que, según la (AECC), el cáncer de piel es uno de los tumores más frecuentes y uno de los más prevenibles.

En este sentido, ha recordado que "la piel tiene memoria, que el daño solar es acumulativo a lo largo de la vida y que la exposición sin protección aumenta el riesgo de desarrollar cáncer".

Es por ello, que la adopción de hábitos saludables desde edades tempranas resulta "fundamental" para proteger la salud de la piel.