Cabárceno celebra la 'Semana sin cole' con acceso gratuito a menores de 12 años disfrazados y actividades familiares

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gestionado por la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur), celebrará la semana de vacaciones escolares coincidente con el Carnaval facilitando acceso gratuito a los menores de 12 años que acudan disfrazados entre el lunes 16 y el viernes 20 de febrero y ofrecerá visitas guiadas a recintos, además de una actividad especial de cetrería destinadas familias.

Con la iniciativa denominada 'Semana sin cole', el Parque de Cabárceno enriquece su oferta de ocio y educación ambiental durante el periodo no lectivo invernal con el objetivo de ofrecer alternativas para la conciliación familiar e incentivar la afluencia a la instalación en temporada baja, ha informado el Gobierno

El director del Parque de Cabárceno, Míchel Valdés, ha explicado que el objetivo es ofrecer a las familias, tanto cántabras como de otras comunidades, una oferta educativa y de ocio variada, "que permita disfrutar a los visitantes y que sirva al mismo tiempo para conocer mejor qué es Cabárceno y la labor que desarrolla".

Así, el parque desarrollará actividades didácticas vinculadas a sus valores de conservación, investigación, bienestar animal y respeto al medioambiente.

Se ofrecerán dos visitas educativas diarias simultáneas, de lunes a viernes a las 11.00 horas, en los recintos de jirafas y rinocerontes. En caso de lluvia, la actividad se trasladará a la zona de gorilas.

Las experiencias incluyen el acceso a sendos recintos para comprender las singularidades de las especies y los entrenamientos veterinarios que se realizan para garantizar una manipulación segura, tanto para los animales como para los cuidadores.

Las demostraciones de técnicas de vuelo de aves rapaces aumentan sus pases a dos diarios, a las 12.00 y a las 16.00 horas. En el turno de mañana, los niños podrán realizar la actividad 'Pequeños cetreros' y descubrir curiosidades de esta práctica milenaria.

Además, de lunes a viernes a las 13.45 horas en la Sala 360º, se proyectará el vídeo envolvente 'El oso Aragón y la vida en Cabárceno', que muestra la labor del parque desde la perspectiva de los animales que lo habitan. Como complemento a esta programación, los socios de la Tarjeta Amigo menores de 12 años podrán disfrutar de un chocolate caliente a partir de las 16.00 horas en la cafetería de La Mina.

Para participar es necesario realizar reserva previa enviando un correo electrónico a aulacabarceno@cantur.com e indicando la visita elegida, jirafas o rinocerontes, el día elegido y el número de participantes.

La edad mínima son ocho años y los menores deberán estar acompañados por un adulto. El aforo es limitado y las plazas se asignarán por orden de recepción de las solicitudes.