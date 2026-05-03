Cabárceno, el Teleférico de Fuente Dé y El Soplao reciben 19.895 visitantes en el puente de mayo

Archivo - Teleférico de Fuente Dé - CANTUR - Archivo

SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

Las dos principales instalaciones turísticas de Cantur, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y el Teleférico de Fuente Dé, junto a la cueva El Soplao, han recibido un total de 19.895 visitantes durante el puente del 1 de mayo, desde el viernes hasta el domingo, según los datos aportados por el Gobierno de Cantabria.

En concreto, Cabárceno ha vuelto a ser la principal atracción, con 12.930 visitas. El viernes, día 1, fue el día que mayor entrada registró de los tres días de puente con 6.375.

Por su parte, el Teleférico de Fuente Dé ha alcanzado los 2.644 visitantes. El mejor día de la instalación lebaniega también fue el viernes, al superar el millar, con 1.064.

Mientras tanto, El Soplao ha recibido un total de 4.351 entradas. El día de más afluencia fue el sábado, con 1.966 visitas.

En la jornada de este domingo, Cabárceno ha alcanzado 1.183 visitantes, el Teleférico Fuente Dé a 681 y El Soplao a 1.006.