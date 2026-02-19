Cae un 12,1% en 2025 los accidentes laborales de autónomos en Cantabria, pero es la segunda CCAA con mayor incidencia

Archivo - Trabajadores de la construcción - JUNTA DE EXTREMAURA - Archivo

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores autónomos de Cantabria sufrieron durante el pasado año un total de 562 accidentes laborales con baja, un 12,1 por ciento menos que en 2024, cuando hubo 639, y ninguno de ellos fue mortal, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pese al descenso, ATA ha advertido que es la segunda con mayor tasa de incidencia.

Según la estadística del Ministerio, del total de accidentes sufridos por autónomos el pasado año en Cantabria, 529 fueron leves y ocho graves.

Además, 537 se produjeron durante la jornada laboral y 25 fueron 'in itinere' (en la ida o vuelta al trabajo).

Pese al descenso, ATA considera que "cualquier cifra de siniestralidad debemos contemplarla como inaceptable" y, por ello, ve "necesario continuar fomentando la cultura preventiva en el trabajo autónomo", según ha defendido la presidenta de la asociación en Cantabria, Ana Cabrero.

Además, ha llamado la atención sobre que pese al descenso experimentado en el número de accidentes, Cantabria sigue estando a la cabeza de comunidades con mayor índice de incidencia, con una tasa del 1.327,4 accidentes de trabajo con baja por cada 100.000 trabajadores, sólo superada por la Comunidad Foral de Navarra (1.721,1) y seguida por Castilla-La Mancha (1.244,1), Asturias (1.121,5), Extremadura (1.102,4) y La Rioja (1.084,7).

Por su parte, el mayor índice de incidencia de accidentes mortales se ha dado en Castilla-La Mancha (5,54), en Castilla y León (2,91), Cataluña (2,12), en Baleares (1,93) y en Galicia (1,92).